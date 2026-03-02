"Taniec z Gwiazdami": Polsat nie oszczędza na flagowym show

W ubiegłym roku minęło dwadzieścia lat od premiery polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Lata mijają, program przeszedł sporo zmian, ale nadal pozostaje jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Ostatnie sezony przyciągały w niedzielne wieczory średnio od 1,7 mln do ponad 2 mln widzów.

Nic więc dziwnego, że Polsat robi wszystko, by nie znudzić swoich fanów. W minioną niedzielę wystartowała osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Tym razem producentom udało się ściągnąć wiele znanych twarzy. Na parkiecie można zobaczyć bowiem Magdalenę Boczarską (47 l.), Sebastiana Fabijańskiego (38 l.), Emilię Komarnicką (40 l.), Małgorzatę Potocką (72 l.) czy Izabellę Miko (45 l.). Od kilku edycji Edward Miszczak zaprasza do programu gwiazdy sieci. Tym razem są to Natalia "Natsu" Kaczmarczyk (28 l.) i Kacper "Jasper" Porębski (22 l.).

W sieci rozpisywano się na temat wysokich stawek, na jakie mogą liczyć największe sławy osiemnastego sezonu. Jednak Polsat zdecydowanie nie oszczędza nie tylko na swoich gwiazdach. Na krótko przed pierwszym odcinkiem odsłoniono kulisy show. Przekazano m.in. jakie odcinki specjalne zobaczymy w tym sezonie oraz koszt kreacji z premierowego odcinka!

"Taniec z Gwiazdami": Stroje warte fortunę. Warte swojej ceny?

Jak się okazuje, na same stroje z pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" wydano ponad 100 tysięcy złotych! Efekty prac kostiumografów można było podziwiać w niedzielny wieczór. Jak to bywa w przypadku tego typu programów - nie mogło zabraknąć cekinów, piór i zwiewnych szat.

I tak Natsu zatańczyła w złotej kreacji ozdobionej cekinami, piórami i frędzlami. Cekinami na parkiecie świecili także Piotr Kędzierski, Paulina Gałązka czy Daria Syta. W strój czarnego łabędzia wskoczyła natomiast Iza Miko! Eleganckie kreacje do samej ziemi zaprezentowały Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka i Izabela Skierska.

W naszej galerii zobaczycie wszystkie kreacje z pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Czy rzeczywiście warto było wydać na nie tyle pieniędzy?

