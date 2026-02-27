Internetowi twórcy w "Tańcu z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" od dwudziestu lat obecny jest na ekranie. Lata mijają, a program nadal cieszy się ogromną popularnością. Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie.

Decyzją Edwarda Miszczaka w 2023 roku show zostało chwilowo zawieszone. Zgodnie z przewidywaniami dyrektora artystycznego Polsatu, widzowie stęsknili się za tańcującymi gwiazdami i wiosną 2024 tłumnie zasiedli przed ekranami, by kibicować swoim ulubieńcom. Miszczak ściągnął również do programu gwiazdy sieci. To właśnie influencerzy sięgnęli po zwycięstwo w dwóch ostatnich edycjach "Tańca z Gwiazdami".

Wiosną 2025 roku program wygrała Maria Jeleniewska razem z Jackiem Jeschke. To nie spodobało się m.in. Agnieszce Kaczorowskiej i jej fanom, którzy złośliwie komentowali, że "wygrał internet".

Maria Jeleniewska w bikini na stoku

Maria Jeleniewska nic sobie dziś nie robi z ubiegłorocznego konfliktu i skupia się na rozwoju swojej internetowej kariery. Jak na influencerkę przystało jest bardzo aktywna na Instagramie. Celebrytka bawi obecnie we włoskich Alpach, a relacją chwali się w sieci. Wrzuciła serię zdjęć ze stoku.

Jeleniewska zapozowała na tle malowniczo ośnieżonych stoków. Mimo minusowych temperatur 23-latka postanowiła... zrzucić ubrania i pokazać się jedynie w srebrnym bikini i futrzanym bolerku! Taki strój raczej rzadko spotyka się w mroźnych okolicznościach przyrody. Jednak czego się nie robi dla zdjęcia. Fani influencerki docenili jej poświęcenie i obsypali ją komplementami.

