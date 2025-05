"Taniec z Gwiazdami": Agnieszka Kaczorowska wbija szpilkę Marii Jeleniewskiej?

Poziom szesnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" już od pierwszego odcinka był bardzo wysoki. Do samego końca trudno było przewidzieć, kto zdobędzie Kryształową Kulę. W finale spotkały się trzy pary: Maria Jeleniewska (23 l.) i Jacek Jeschke (33 l.), Filip Gurłacz (35 l.) i Agnieszka Kaczorowska (32 l.) oraz Adrianna Borek (42 l.) i Albert Kosiński (30 l.).

Od pierwszego odcinka faworytami do wygranej byli Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska. O parze numer osiem było też zdecydowanie najgłośniej. Doskonale wiedzieli, jak podgrzać wokół siebie atmosferę, czym tylko podsycali krążące plotki o ich rzekomym romansie. Finał programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" pokazał, jak wielką moc mają głosy widzów. Zwycięzcami szesnastego sezonu zostali Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke!

Po ogłoszeniu werdyktu Agnieszka Kaczorowska za uśmiechem kryła smutek i rozczarowanie. Po powrocie do domu opublikowała na Instagramie serię relacji serię relacji, w których udostępniła komentarze od swoich fanów. Wśród gratulacji i zachwytów pojawił się wymowny komentarz o tym, że "wygrał TikTok".

Chodzi oczywiście o wygraną Marii Jaleniewskiej. Młodziutka influencerka cieszy się w sieci ogromną popularnością. Na Instagramie obserwuje ją ponad milion internautów, za to na TikToku zgromadziła aż 13,4 miliona obserwujących! Fani gwiazdy internetu licznie oddawali na nią głosy. Reakcja Kaczorowskiej zdecydowanie nie przypadła im do gustu.

"Taniec z Gwiazdami": Maria Jeleniewska odpowiada. "Aga, nie mam żalu, tylko trochę smutku"

Gwiazda "Klanu" zdążyła już usunąć uszczypliwy wpis, ale w sieci nic nie ginie. Maria Jeleniewska zdecydowała się odpowiedzieć na zaczepny komentarz swojej "rywalki". Na Instagramie zamieściła relację, na początku której podziękowała Filipowi i Agnieszce "za piękny finał i taniec na najwyższym poziomie".

Wasza droga przez cały program była pełna pracy, pasji i emocji, które dało się poczuć w każdym kroku. Gratuluję Wam z całego serca i ogromnie doceniam wszystko, co wnieśliście do tej edycji - napisała.

Po tych słowach zwróciła się bezpośrednio do Agnieszki Kaczorowskiej. Stwierdziła, że obie doskonale zdają siebie sprawę z tego, jak czuje się człowiek, którego wartość i ciążka praca są podważane. Podkreśliła też, że w "Tańcu z Gwiazdami" dała z siebie wszystko.

Aga, nie mam żalu, tylko trochę smutku. Sama chyba wiesz, jak bardzo boli, gdy ktoś podważa twoją wartość i ciężką pracę - zwłaszcza, gdy nie zna całej drogi, jaką przeszłaś. Włożyłam w ten program serce, ciało, każdą wolną chwilę - stwierdziła influencerka.

Następnie zaapelowała o to, by nie dzielić ludzi. Nawiązała także go "podanych dalej" relacji.

A to, że pochodzę z internetu, nie powinno odbierać mi prawa do marzeń. Nie dzielmy ludzi na lepszych i gorszych - niech taniec dalej łączy, a nie dzieli. Hejt nie jest opinią, a udostępnianie go nie jest naturalne - podkreśliła z mocą.

Maria Jeleniewska, jak wiele innych działających w sieci osób, na własnej skórze poznała ciemne strony popularności. Wśród entuzjastycznych komentarzy, nie brakuje również złośliwego hejtu. Niektórzy z internautów zdecydowanie przekraczają granice. Jednak z nienawiścią w sieci borykają się nie tylko sławy. Jej ofiarami są również najmłodsi użytkownicy sieci, co często doprowadza do tragedii.

Finałowy taniec gwiazdy i Jacka Jeschke poruszył temat internetowego hejtu. Na telebimie ukazały się komentarze rzucane pod adresem gwiazdy sieci. Swoją niezwykle poruszającą choreografią Maria i Jacek udowodnili, że tańcem można przekazać wiele emocji. Po ich występie widzowie nagrodzili ich owacją na stojąco. Wiele ze zgromadzonych w studiu osób nie kryło łez. Również jurorzy uronili łzy.

Agnieszka Kaczorowska nie odniosła się do słów Marii. Opublikowała za to obszerny wpis, na końcu którego pogratulowała jej zwycięstwa. "Marysiu, cieszę się że spełniłaś swoje taneczne marzenia!" - dodała.

