"Taniec z Gwiazdami": Marcin Rogacewicz w wymowny sposób wspiera Agnieszkę Kaczorowską

Zakończyła się szesnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". W finale o Kryształową Kulę walczyli Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński. Każda para zaprezentowała wyjątkowe układy taneczne, które poruszyły widzów oraz jurorów. Ostatecznie najwięcej głosów widzów otrzymała 23-letnia influencerka.

Wygrana Marii Jeleniewskiej (23 l.) i Jacka Jeschke (33 l.) była ogromnym zaskoczeniem dla wielu widzów. Za faworytów tego sezonu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" uważano bowiem Filipa Gurłacza (35 l.) i Agnieszkę Kaczorowską (32 l.). Para mogła liczyć nie tylko na wsparcie fanów, ale również znanych znajomych.

Tuż przed finałem Marcin Rogacewicz (45 l.) opublikował na swoim Instagramie zdjęcie z wymownym podpisem "Jadę dalej na piętro numer 8" z emotką korony. Nie jest tajemnicą, że Kaczorowska i Gurłacz występowali właśnie pod numerem ósmym. Czy w ten sposób aktor chciał dać znać, za kogo trzyma kciuki?

Sprawa jest o tyle ciekawa, że od kilku miesięcy plotkuje się o domniemanym romansie Marcina Rogacewicza oraz Agnieszki Kaczorowskiej. Gwiazdor "Komisarza Alexa" jeszcze do niedawna związany był z Mają Rogacewicz, z którą ma czworo dzieci. Para jest obecnie w trakcie rozwodu. Co więcej, od pewnego czasu aktor widywany jest w towarzystwie właśnie pięknej tancerki z "Tańca z Gwiazdami".

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Przyjaźń czy coś więcej?

W lutym para została przyłapana podczas romantycznego spaceru w Łazienkach Królewskich. Spędzili razem dwie godziny. Z ich ust nie schodziły uśmiechy. Nie brakowało też flirciarskich spojrzeń w oczy oraz niby przypadkowych otarć podczas spaceru. Aktor miał również towarzyszyć Agnieszce Kaczorowskiej i jej córkom podczas wielkanocnego wypadu nad morze.

Sami zainteresowani konsekwentnie unikają odpowiedzi na pytania o to, co ich łączy. Sprawę za to chętnie komentują internauci. Jednak nie wszyscy doszukują się w ich relacji romansu. Część z nich twierdzi, że para po prostu się przyjaźni. Do sprawy odniósł się też (jeszcze obecny) mąż Kaczorowskiej, Maciej Pela (35 l.).

Agnieszka, jak sama wielokrotnie wspomniała, układa sobie życie na nowo. Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi - powiedział kilka miesięcy temu Pela w rozmowie z Pudelkiem.

