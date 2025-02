Ujawniono, że serialowy gwiazdor rozwodzi się z żoną i matką 4 jego dzieci. Łączą go z Kaczorowską

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela pobrali się w 2018 roku i wspólnie wychowywali dwie córki – Emilię i Gabrysię. Od początku ich związek uchodził za pełen miłości i harmonii, a para często podkreślała w wywiadach, że łączą ich te same wartości oraz pasja do tańca. Jednak pod koniec 2024 roku w mediach pojawiły się pierwsze spekulacje o kryzysie w ich małżeństwie. Początkowo zarówno Agnieszka, jak i Maciej nie komentowali tych doniesień, jednak w styczniu 2025 roku stało się jasne, że para zdecydowała się na rozstanie.

Chociaż oficjalnym powodem rozstania Kaczorowskiej i Peli miała być różnica zdań co do przyszłości ich związku, w mediach coraz częściej zaczęły pojawiać się doniesienia o jej bliskiej relacji z Marcinem Rogacewiczem – aktorem znanym z seriali takich jak "Na dobre i na złe", "Przyjaciółki" czy "Na Wspólnej".

Według nieoficjalnych informacji Agnieszka i Marcin spędzają ze sobą coraz więcej czasu, a aktor był już kilkakrotnie widziany w domu Kaczorowskiej. Były mąż tancerki, Maciej Pela, w rozmowie z mediami skomentował całą sytuację w dość ironiczny sposób:

Agnieszka, jak sama wielokrotnie wspomniała, układa sobie życie na nowo. Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi