Maciej Pela chyba polubił śniadaniówki. Tancerz i były ukochany Agnieszki Kaczorowskiej jakiś czas temu odwiedził "DDTVN", a parę godzin temu pojawił się w "Pytaniu na Śniadanie". Celebryta poruszył temat swojego nieudanego związku, a także to, iż przez lata w mediach społecznościowych pokazywane było jego życie prywatne.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska już się z tym nie kryje. Wspomniała o córkach

Maciej Pela w rozmowie z Katarzyną Burzyńską wyznał, że nie został ograbiony z prywatności, kiedy rozstał się z Agnieszką. Wyjawił, że prywatność została udostępniona świadomie. Dodatkowo powiedział, iż nigdy nie będzie mówił o tym, że ktoś mu ją ukradł i nie ma zamiaru się żalić. Dodatkowo pochwalił się, że jest ojcem dwóch pięknych i zdolnych pociech.

Nie ograbiono mnie z prywatności. Ta prywatność została udostępniona, to była taka skonsultowana, świadomie podjęta decyzja, wspólna i nigdy nie powiem, że ktoś mi ukradł prywatność. Zrobiłem to świadomie, więc nie mam zamiaru się żalić. (...) Nie żałuję, bo każda decyzja, dobra i zła, doprowadziła mnie do punktu, w którym jestem teraz, a jestem tatą dwóch pięknych, cudownych, zdolnych dziewczynek - powiedział z rozbrajajacą szczerością Maciej Pela w popularnym programie TVP "Pytanie na Śniadanie".