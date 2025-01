Całą sieć obiegły zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej w czekoladowej kreacji. Tak ubrana gwiazda wybrała się na ramówkę Polsatu. Największą uwagę wszystkich zwrócił bardzo głęboki dekolt oraz rozcięcia, które odsłoniły szczupłą sylwetkę Agnieszki.

Zobacz też: Nie do wiary, co Kaczorowska palnęła do Magdy Gessler. Aż wstyd!

Prezentacja wiosennej ramówki Polsatu przyciągnęła prawdziwe tłumy. Prócz Agnieszki Kaczorowskiej, na wydarzeniu pojawiło się wiele innych gwiazd. Wszyscy postawili na eleganckie stylizacje.

W sieci pojawiło się sporo komentarzy na temat sukni Agnieszki Kaczorowskiej. Część internautów była zachwycona jej odważną suknią. Inni jednak nie byli przekonani do tego, co założyła na siebie gwiazda.

To jest hit, że ludzie ją tak hejtuja a produkcje mimo to zatrudniają - czytamy w sieci.

Agnieszka jest prześliczną dziewczyną i zawsze jest ubrana stosownie do okoliczności. Ma ładną figurę i ładnie się porusza. Miło się na nią patrzy. Powiem szczerze, że nic więcej mnie nie interesuje. Kompletnie nie obchodzi mnie jej życie prywatne, rodzina, mąż, partner, kochanek czy sąsiad kochanka

Zobacz też: Maciek Pela z blondynką u boku. To nie Kaczorowska! Internauci już mówią o romansie. "Pasuje do ciebie ta urocza dziewczyna"

Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na ramówce Polsatu nie bez powodu. Gwiazda wraca do programu "Taniec z Gwiazdami"! Na parkiecie zobaczymy ją z Filipem Gurłaczem.

Kaczorowska już wcześniej występowała jako trenerka oraz partnerka gwiazd w "Tańcu z Gwiazdami". W przeszłości wygrała nawet ten program, tańcząc u boku Krzysztofa Wieszczka. Z pewnością 16. edycja "Tańca z Gwiazdami" z jej udziałem przejdzie do historii.

Gwiazda podczas ramówki zaprezentowała swoje taneczne umiejętności. Zatańczyła z tancerzami w czerwonej krótkiej sukience. Zrobiło się gorąco!

Zobacz też: Kaczorowska i Pela szykują się do rozwodu. Nie będzie orzeczenia o winie?! Wyciekły szczegóły

Zobacz naszą galerię: Agnieszka Kaczorowska z dekoltem do pasa. Dał popis tanecznych umiejętności

Agnieszka Kaczorowska i nieprzyzwoity filmik z masażu w "Gogglebox". "Matko, a co ona robi!". Nie wierzyli w to, co zobaczyli