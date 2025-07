Jak widać, przez lata zmieniała się nie tylko forma, umiejętności i miejsce w rankingu Aryny Sabalenki. Zmieniała się oczywiście także wizualnie, co doskonale widać na naszej galerii zdjęć. Urodzona w Mińsku tenisistka swoją karierę rozpoczynała od turniejów rangi ITF. Pierwszy poważny sygnał o swoim talencie dała w 2017 roku, docierając do finału turnieju w Tiencinie, gdzie uległa Marii Szarapowej. Przełomowy okazał się sezon 2018, kiedy to triumfowała w prestiżowych zawodach w New Haven i Wuhanie, pokazując, że jest gotowa na rywalizację z najlepszymi.

Początki kariery Aryny Sabalenki i pierwsze duże sukcesy

W 2019 roku Sabalenka kontynuowała dobrą passę, wygrywając turnieje w Shenzhen, Wuhanie i Zhuhai. To był również rok jej wielkich sukcesów w grze podwójnej. W parze z Elise Mertens zwyciężyła w Indian Wells, Miami oraz w wielkoszlemowym US Open.

Triumfy w deblu i ugruntowanie pozycji Sabalenki w czołówce

Kolejne lata przyniosły następne trofea, w tym w Dosze i Linzu. Prawdziwym ukoronowaniem jej kariery deblowej był triumf w Australian Open 2021, również z Mertens. Ten sukces pozwolił jej 22 lutego 2021 roku zostać liderką rankingu deblowego WTA.

W ostatnich sezonach Aryna Sabalenka skupiła się na grze pojedynczej, co przyniosło spektakularne efekty. Po finałach w Stuttgarcie i ’s-Hertogenbosch w 2022 roku, na początku 2023 roku sięgnęła po swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy, wygrywając Australian Open. W kolejnych miesiącach toczyła zacięte boje z Igą Świątek, przegrywając z nią finał w Stuttgarcie i rewanżując się Polce w Madrycie.

Era wielkoszlemowa i walka Sabalenki o fotel liderki

Dzięki znakomitym wynikom, 11 września 2023 roku po raz pierwszy w karierze została liderką rankingu singlowego. Choć później na krótko straciła tę pozycję (na rzecz Igi Świątek), jej triumfy w Australian Open 2024 oraz US Open 2024 pozwoliły jej ponownie wrócić na szczyt 21 października 2024 roku. Po średnio udanym dla niej Wimbledonie 2025 (odpadnięcie w półfinale mogła przyjąć jako porażkę) Sabalenka zdecydowała się na dłuższy urlop. Z jego powodu nie wystąpi w turnieju WTA 1000 w Montrealu.

Galerię zdjęć Aryny Sabalenki możesz zobaczyć poniżej