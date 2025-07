Aryna na Mykonosie ma ten turniej w nosie! Sabalenka w formie nie tylko na korcie [ZDJĘCIA]

Sabalenka ruszyła na wakacje

Jeszcze chwilę temu Sabalenka z cała pewnością marzyła o tym, by spotkać się na korcie z Igą Świątek. Finał Wimbledonu nie był jednak jej dany - w półfinale lepsza okazała się bowiem Amanda Anisimova. Białorusince nie pozostało zatem nic innego jak tylko dać sobie chwile wytchnienia i ruszyć na wakacje.

Przerwa Sabalenki będzie dłuższa niż w przypadku Igi. Polka weźmie bowiem udział w turnieju w Montrealu rangi WTA 1000, natomiast zawodniczka z Mińska stwierdziła, że te imprezę odpuści. Zamiast szybkiego powrotu na kort wybrała rajski relaks w Grecji na Mykonosie. Sportsmenka spędza tam czas w towarzystwie swojego ukochanego i bawi się doskonale!

Po zdjęciach, którymi ochoczo dzieli się w sieci ze swoimi fanami widać, że forma dopisuje. Nie tylko na kortach, ale i na urlopie!

Aryna na Mykonosie ma ten turniej w nosie - ZDJĘCIA!

Najpierw wypoczynek, potem powrót do gry

Doświadczeni sportowcy często podkreślają, że prawdziwą umiejętność stanowi wypoczynek pomiędzy kolejnymi intensywnymi wyzwaniami. Jak widać Sabalenka oceniła teraz, że potrzebuje właśnie dłuższego wolnego, aby zregenerować się przed najważniejszymi turniejami. Bez wątpienia ma już na uwadze US Open - ta wielkoszlemowa impreza odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

Póki co natomiast Białorusinka może całkowicie odpocząć od tenisa i w promieniach greckiego słońca obserwować, jak jej rywalki powoli wybierają się już za ocean, by wziąć udział w turnieju w Montrealu. Pomiędzy zmaganiami w Kanadzie a US Open czekają nas jeszcze emocje związane z WTA 1000 w Cincinnati - to wydarzenie odbędzie się pomiędzy 5 a 18 sierpnia.