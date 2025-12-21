Najpiękniejsza bramkarka świata rozpaliła wyobraźnię. Jak zmysłowa pani profesor z nocnych fantazji studentów

Mikayla Demaiter, niegdyś uznawana za najpiękniejszą bramkarkę świata, porzuciła hokej na rzecz modelingu.

Jej konto na Instagramie śledzą miliony, a nowe, odważne zdjęcia regularnie rozpalają wyobraźnię fanów.

W najnowszej sesji Mikayla wciela się w zmysłową panią profesor, prezentując swój wyjątkowy styl.

Sprawdź, jak "najpiękniejsza bramkarka świata" prezentuje się w nowej roli!

Najpiękniejsza bramkarka świata porzuciła hokej. Mikaylę Demaiter zawsze ciągnęło do modelingu

Hokej na lodzie to narodowa dyscyplina sportu w Kanadzie. Naturalne zatem jest to, że na lodowisko trafiła pochodząca z tego kraju Mikayla Demaiter. Jej talent szybko został dostrzeżony przez trenerów, a że świetnie wychodziło jej bronienie dostępu do bramki, to została bramkarką. Potem podrosła i uznano ją za najpiękniejszą bramkarkę świata. Gdy wydawało się, że otworem stoi przed nią poważna kariera sportowa, Mikayla Demaiter nabawiła się poważnej kontuzji kolana. Do tego od zawsze ciągnęło ją do modelingu, zatem bez większego żalu porzuciła hokej.

Najpiękniejsza bramkarka świata bez hamulców. Połowa biustu i niemal całe pośladki na wierzchu!

Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

- ogłosiła w mediach społecznościowych najpiękniejsza bramkarka świata.

Mikayla Demaiter na ultraodważnych zdjęciach

Zmiana branży chyba wyszła jej na dobre. Dziś obserwuje ją na Instagramie sporo ponad 3 miliony użytkowników. Ogromne zainteresowanie zbudzają przede wszystkim ultraodważne zdjęcia Mikayli Demaiter. A to pojawi się w skąpym kowbojskim stroju, a to w obcisłych szorcikach. Na niektóre fotografie najpiękniejszej bramkarki świata aż wstyd patrzeć, bo jej odzienie niemal nic nie zakrywa. Tym razem zaskoczyła jeszcze bardziej - na najnowszych zdjęciach wygląda jak zmysłowa pani profesor z z nocnych fantazji studentów. Mikayla Demaiter kolejny raz rozpaliła wyobraźnię. A jesteśmy niemal pewni, że wkrótce w sieci pojawią się jej kolejne gorące zdjęcia. Już teraz w galerii prezentujemy dotychczasowe najbardziej zjawiskowe fotografie najpiękniejszej bramkarki świata.

Galeria: Najpiękniejsza bramkarka świata Mikayla Demaiter jak zmysłowa pani profesor