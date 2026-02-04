Ukryta funkcja Netflixa. Serial, który nie jest serialem, a mieszkańców bloków z wielkiej płyty go pokochają. "Zimą leci u mnie cały czas"

Netflix, lider wśród platform streamingowych, skrywa opcje, które wzbogacą Twoje doświadczenia z oglądaniem.

Oprócz ukrytych kodów, platforma oferuje nietypowe produkcje, takie jak „Kominek w Twoim domu”, idealne do stworzenia przytulnej atmosfery.

Zamień swój telewizor w płonący kominek, by cieszyć się relaksującym trzaskiem drewna i nastrojową muzyką.

Odkryj tę niezwykłą funkcję i wprowadź magiczny nastrój do swojego domu już dziś!

Ukryta opcja Netflixa. Przetestuj ją koniecznie

Serwisy streamingowe podbiły serca Polaków. Praktycznie każdy z nas posiada abonament na przynajmniej jeden serwis z firmami i serialami. Liderem wciąż pozostaje Netflix, którego baza filmów i seriali przekracza dziesiątki tysięcy tytułów. W sumie, Netflix w Polsce oferuje dostęp do około 2300 filmów i 1100 seriali. Ogólna baza na całym świecie przekracza jednak nawet 8000. Tak bogata oferta wymaga, aby serwis był odpowiednio przygotowany. Potrzebne są zatem opcje, które pozwolą na szczegółowe wyszukiwanie wielu tytułów. Stąd też ukryte kody, dzięki którym odkryjesz wcześniej niedostępną zawartość. Pozwalają one na przeglądanie biblioteki Netflixa filtrując zasoby kategoriami. Wszystkie ukryte kody Netflixa znajdziesz tutaj.

To nie jedyne, co oferuje platforma. W opcjach można znaleźć funkcje ułatwiające codziennie użytkowanie Netflixa. To między innymi zwiększanie i zmniejszanie napisów, audiodeskrypcja, czy też inne.

Nie każdy wie, że Netflix ma w swojej ofercie także pewne propozycje, które nie do końca są typowymi filmami czy serialami. Tak jest w przypadku produkcji „Kominek w twoim domu”/"Fireplace for your home”. To trzyodcinkowa seria, która pozwoli zamienić Twój telewizor w kominek. Włączając serial odpala Wam płonący kominek, który w mig zrobi przytulną atmosferę w całym domu. Każdy z odcinków trwa godzinę. Pierwszy z nim przestawia płomienie wydobywające się z kamiennego kominka, a trzecie zachwyca dźwiękami trzaskającego drewna w połączeniu z instrumentalną muzyką. Taki filmowy kominek to świetny sposób, aby wprowadzić magiczny nastrój do swojego domu. Rewelacyjne sprawdzi się na randkę, czy spotkanie towarzyskie. Dźwięki palonego drewna zadziałają kojąco, a ty będziesz mógł się zrelaksować.