Oto ukryta funkcja Netflixa, która ułatwia mi oglądanie filmów i seriali z dziećmi i rodzicami. Jak poznasz tę funkcję, to nie będziesz korzystać z Netlfixa w inny sposób

Ukryta funkcja Netflixa, którą powinien znać każdy. Sprawi, że korzystanie z serwisu stanie się przyjemniejsze

Netflix to gigantyczna biblioteka filmów i seriali. Platforma zrewolucjonizowała rynek wideo i sprawiła, że wiele osób zrezygnowało z oglądania tradycyjnej telewizji. Wybierając film lub serial najczęściej mamy dwie opcje dotyczące języka. Możemy wybrać lektora lub napisy. Większość osób decyduje się na napisy, które zaburzają odbioru wybranej pozycji. Z napisami często bywa problem, mogą okazać się za małe lub przez nieodpowiedni kolor mogą być niewidoczne, co ma znaczenie przede wszystkim przy bardzo jasnych produkcjach. Okazuje się, że Netflix posiada opcję dopasowana napisów do swoich potrzeb. Można ustawić ich rozmiar oraz kolor. To świetne rozwiązanie dla osób starszych, które często potrzebują większej czcionki wyświetlanych napisów.

Jak zmienić rozmiar i kolor napisów na Netflixie na przeglądarce?

Wejdź na stronę Konto.

Wybierz nazwę profilu w sekcji Profile i kontrola rodzicielska.

Zaznacz opcję Zmień w sekcji Wygląd napisów.

Wybierz preferowany wygląd napisów i zapisz zmiany.

Otwórz aplikację Netflix na swoim urządzeniu, aby oglądać z nowym wyglądem napisów.

Jak zmienić rozmiar i kolor napisów na Netflixie na telewizorze?

Rozpocznij odtwarzanie filmu, serialu lub programu.

Za pomocą przycisków sterowania odtwarzacza u dołu ekranu wybierz opcję Ustawienia, aby dostosować rozmiar i styl napisów.

Wybierz preferowane przez siebie opcje.

Wznów odtwarzanie tytułu.

Klimatyczne miejsca na weekend pod Warszawą. Pięć urokliwych miejsc z dala od tłumów