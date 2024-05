i Autor: Pixabay Nurkowie wydobyli ciała dwóch mężczyzn, którzy utonęli w Jeziorze Lewinko (zdjęcie ilustracyjne)

Utonięcie

34-latek wskoczył do wody, żeby się schłodzić. Już nie wypłynął. Tragedia podczas majówki

Odnalezieniem ciała 34-latka zakończyła się akcja ratownicza na akwenie Chechło w Trzebini. Początkowo służby otrzymały sygnał, że do wody wpadło dziecko, później okazało się jednak, że to dorosły mężczyzna wskoczył do jeziora, żeby się schłodzić. Niestety już nie wypłynął. Okoliczności jego śmierci bada policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie.