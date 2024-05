Matura 2024: geografia rozszerzona. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE do ściągnięcia [nowa formuła 2023, stara formuła 2015]

Matura 2024 z chemii na poziomie rozszerzonym - formuła 2023. Mamy arkusze CKE i odpowiedzi z chemii do pobrania [NOWA FORMUŁA 16.05.2024]

Matura 2024. Przed absolwentami szkół średnich kolejne egzaminy. W piątek (17.05) o godz. 9 rozpocznie się egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym [nowa formuła 2023, stara formuła 2015]. Zdający będą mieli 180 minut na uporanie się z arkuszami CKE z geografii. W arkuszu egzaminacyjnym CKE znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź lub odpowiedzi spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in.: zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz, zadania na dobieranie (w tym tworzenie modelu przyczynowo-skutkowego). Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. - W arkuszu egzaminacyjnym będzie od 25 do 35 zadań, w tym wiązek. Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 60 - informuje CKE.

W tym artykule zamieścimy arkusze CKE z egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym. Zrobimy to niedługo po zakończeniu egzaminu. Póki co zerknijcie na arkusze z poprzednich lat. Zapraszamy też do rozwiązania naszego quizu, dzięki któremu szybko sprawdzicie swoją wiedzę: Matura. Quiz: Czy zdałbyś maturę z geografii? Pytania z arkusza CKE