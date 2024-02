Matura 2024: geografia. Arkusze CKE, odpowiedzi, przecieki, harmonogram. Wszystko o maturze z geografii 2024

Matura 2024: geografia. Arkusze, pytania, odpowiedzi, przecieki

Matura 2024 z geografii nie jest obowiązkowa, jednak co roku to właśnie jest bardzo często wybierany przez maturzystów. Ale jeszcze przed maturą 2024, uczniowie ostatnich klas szkoły średniej sprawdzili się maturach próbnych. To ostatni test, który pozwala określić, na jakim poziomie jest nasza wiedza oraz to, nad czym trzeba jeszcze popracować. Jaki jest harmonogram matury 2024? Szczegółową rozpiskę egzaminów podajemy w tekście: Matura 2024: harmonogram matur. Terminy matur 2024 [CKE TERMINY PRZEDMIOTY MATURA 2024]

Pisemne matury 2024 odbędą się w terminie 7-24 maja. Natomiast ustne: 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Pisemne egzaminy maturalne 2024 w terminie dodatkowym zaplanowano w terminie 3-17 czerwca, zaś ustne 10-12 czerwca.

Sprawdź, co było na maturze z geografii w 2023. KLIKNIJ w poniższą galerię!

Polecany artykuł: Matura 2024 lista lektur obowiązkowych na egzamin z języka polskiego

Matura 2024 geografia: o której matura z geografii?

Matura 2024 z geografii odbędzie się dokładnie 17 maja 2024 roku. Jest to piątek. Rozpoczęcie egzaminu jest zaplanowane na godzinę 9:00 Jak zwykle, na napisanie matury z geografii maturzyści mają 180 minut. W tym czasie maturzyści będą mieli do rozwiązania około 50 zadań otwartych, zamkniętych i półotwartych.

Zobacz: Matura 2024 przesunięta. Co się stało? Jak to wpłynie na harmonogram? Informacje CKE

Matura 2024: geografia. To warto powtórzyć przed maturą z geografii. Sprawdź pewniaki

Co warto powtórzyć na szybko przed maturą 2024 z geografii? Na pewno warto zajrzeć do arkuszy z ubiegłych lat i sprawdzić, jakie zadania maturalne były na maturze w poprzednich latach. Z pewnością przyda się ta wiedza przed egzaminem. Te typy zadań to pewniaki. Pojawiały się już na maturze z geografii.

czytanie mapy poziomicowej

przekrój geologiczny Ziemi

topograficzna mapa Polski

relacje człowiek a środowisko

globalne i regionalne problemy środowiskowe

migracje ludności

problemy demograficzne społeczeństw

sfery Ziemi

Na maturze z geografii z pewnością pojawią się także mapy, wykresy czy choćby dane statystyczne.

Quiz dla znawców geografii. Wszystkie stolice województw dopasują tylko eksperci Pytanie 1 z 10 Co jest stolicą województwa zachodniopomorskiego? Szczecin Koszalin Kołobrzeg Dalej