Śmierć zakochanych nastolatków. Martyna chciała uratować Pawła, utonęli oboje

To była upalna niedziela. Termometry wskazywały powyżej 30 stopni. Martyna († 17 l.) i Paweł († 17 l.) spędzali czas nad wodą wspólnie ze znajomymi. Wybrali miejsce przy tamie na Skawie w Grodzisku. – Tam jest bardzo głęboko. Jaz spiętrza wodę, może być nawet i 4 metry głębokości. Do tego tam woda jest bardzo zimna, mówili, że w niedzielę miała tylko 13 stopni – mówią "Super Expressowi" mieszkańcy. Mimo ustawionych znaków zakazu kąpieli wiele osób decyduje się na kąpiel właśnie w tym miejscu. W pewnym momencie Paweł R. zniknął pod wodą. Zaczął tonąć. Jego dziewczyna to widziała i natychmiast wskoczyła do wody na ratunek ukochanemu. Niestety sama także zaczęła tonąć. Koleżanka Martyny i Pawła, która spędzała nimi czas zaalarmowała służby.

Na ratunek przyjechali strażacy z Oświęcimia, Bytomia i Krakowa. Pierwszego na brzeg udało się wyciągnąć Pawła. Był nieprzytomny. Po godzinnej reanimacji lekarz stwierdził zgon. Martyny także nie udało się uratować. Z wody została wyciągnięta niedługo po Pawle. Poniżej dalsza część artykułu.

Zakochani mieli wspólny pogrzeb

Rodziny zakochanych zdecydowały, że ich dzieci będą miały wspólny pogrzeb. 17–latków przyszły pożegnać niemal całe Graboszyce. Przyjechali koledzy i koleżanki Martynki oraz Pawła. Były poczty sztandarowe szkół, do których chodzili. Nad dwiema białymi trumnami płakali wszyscy, nawet kapłan nie mógł powstrzymać łez, które napłynęły do jego oczu. Policjanci apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą

Od początku tegorocznego sezonu w Małopolsce doszło już do 8 utonięć. Odpoczywając nad wodą pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Bezwzględnie zabronione jest wchodzenie do zbiorników wodnych, na których obowiązuje zakaz kąpieli oraz pływanie po wcześniejszym spożyciu napojów wyskokowych. Z odpoczynku nad wodą najlepiej korzystać w grupach, tak by inne osoby mogły w razie potrzeby udzielić pomocy. Nie wolno również przeszacowywać swoich sił i odpływać zbyt daleko od brzegu. Utrudnia to ewentualną akcję ratowniczą, a nawet dostrzeżenie tonącej osoby. Wypływając na większą odległość warto zabezpieczyć się, zabierając ze sobą bojkę ratowniczą wyposażoną w gwizdek służący do wzywania pomocy.

