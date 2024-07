Graboszyce. Kobieta zasnęła i stoczyła się do stawu. Uratowali ją świadkowie

Kobieta częściowo zanurzona w stawie rybnym w Graboszycach (powiat oświęcimski) zwróciła uwagę przypadkowych świadków. 42-latka Chrzanowa miała dużo szczęścia, że ktoś zainteresował się jej losem, ponieważ ta historia mogła się skończyć dużo bardziej tragicznie. Pomoc innych ludzi sprawiła jednak, że kobieta wyszła ze zdarzenia niemal bez szwanku i została przekazana pod opiekę bliskich.

Biedy napytała sobie sama. Okazało się, że zmorzona trunkiem 42-latka zasnęła i stoczyła się do stawu rybnego. Nieodpowiedzialne zachowanie mogło kosztować ją życie!

- Bardzo duże podziękowania należą się osobom, które widząc kobietę w sytuacji zagrażającej jej życiu i zdrowiu, szybko i sprawnie udzieliły jej pomocy - przekazała policja. Poniżej dalsza część artykułu.

Zasady bezpieczeństwa nad wodą

Od początku tegorocznego sezonu w Małopolsce doszło już do 8 utonięć. Życie w wodzie tracą zarówno starsze, jak i bardzo młode osoby. Kolejny weekend (27-28 lipca) zapowiada się na idealny, by wypocząć nad wodą. Pamiętajmy jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa!

Bezwzględnie zabronione jest wchodzenie do zbiorników wodnych, na których obowiązuje zakaz kąpieli oraz pływanie po wcześniejszym spożyciu napojów wyskokowych. Z odpoczynku nad wodą najlepiej korzystać w grupach, tak by inne osoby mogły w razie potrzeby udzielić pomocy. Nie wolno również przeszacowywać swoich sił i odpływać zbyt daleko od brzegu. Utrudnia to ewentualną akcję ratowniczą, a nawet dostrzeżenie tonącej osoby. Wypływając na większą odległość warto zabezpieczyć się, zabierając ze sobą bojkę ratowniczą wyposażoną w gwizdek służący do wzywania pomocy.

