i Autor: Policja Zakopane Arabowie nie przejmują się zakazami wjazdu obowiązującymi w Polsce.

Problem z arabskimi turystami

Policja nie ma już do nich siły. Wjeżdżają, gdzie chcą. Pojawił się komunikat po arabsku

Mandaty i apele po polsku nic nie dają, więc... policja w Zakopanem apeluje do arabskich turystów w ich ojczystym języku. To reakcja na kolejne złamanie zakazu wjazdu przez gości znad Zatoki Perskiej. Tym razem wjechali oni do Doliny Chochołowskiej, za co na kierowcę mundurowi nałożyli wysoki mandat.