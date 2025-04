i Autor: Shutterstock

Dyrektor WSSE w Katowicach alarmuje

Śląsk: Lawinowy wzrost zachorowań na krztusiec! Spada liczba szczepień

W województwie śląskim sytuacja staje się alarmująca. W 2024 roku odnotowano dramatyczny, bo aż 48-krotny wzrost zachorowań na krztusiec w porównaniu do roku poprzedniego. Czy szczepienia to jedyna skuteczna broń w walce z tą groźną chorobą? Dyrektor WSSE w Katowicach, Grzegorz Hudzik, apeluje o pilne szczepienia i przypomina, że to kluczowa forma ochrony.