Cieszyn: Rozbiórka kamienicy po wybuchu gazu. Co dalej z zabytkowym budynkiem?

Tragedia w Cieszynie: Kamienica idzie do rozbiórki. Kiedy odbudowa?

Po przeprowadzeniu szczegółowej ekspertyzy technicznej, władze miasta zdecydowały o rozbiórce jednej z kamienic przylegających do zniszczonego budynku. Burmistrz Cieszyna, Gabriela Staszkiewicz, poinformowała, że remont kamienicy przy ul. Głębokiej 30 okazał się nieopłacalny zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Co to oznacza dla mieszkańców i przyszłości zabytkowej ulicy? Jak podaje urząd miasta, rozbiórka ma stworzyć dodatkową przestrzeń, ułatwiając przystąpienie do remontu drugiej przylegającej kamienicy.

Przypomnijmy, że tragiczne zdarzenie miało miejsce 29 grudnia 2024 roku, kiedy to w wyniku wybuchu zawaliła się kamienica przy ul. Głębokiej 32, pochłaniając życie dwóch osób. Uszkodzeniu uległy również sąsiadujące budynki – nr 30 i 34, z których pierwszy czeka teraz rozbiórka. Decyzja ta jest kluczowa dla dalszych działań naprawczych i odbudowy.

Rozbiórka kamienicy w Cieszynie – trudne zadanie i długi proces

Burmistrz Staszkiewicz podkreśla, że zadanie to nie będzie proste. Cieszyński Zakład Budynków Miejskich ma wkrótce ogłosić przetarg na projektanta, który zajmie się nie tylko rozbiórką, ale również zabezpieczeniem kolejnej kamienicy przy ul. Głębokiej 28. To skomplikowane przedsięwzięcie wymaga skoordynowanych działań i uwzględnienia specyfiki zabytkowej zabudowy.

Władze miasta czekają również na decyzję w sprawie częściowego użytkowania jednego z lokali w kamienicy nr 34, co umożliwiłoby przedsiębiorcy wznowienie działalności.

Mimo trudności i wyzwań, burmistrz Staszkiewicz zapewnia, że zarówno kamienice nr 30, jak i nr 32 zostaną odbudowane, zachowując ich zabytkowy charakter.

Sprawą wybuchu zajmuje się bielska prokuratura okręgowa. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sprowadzenia zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. To ważny element w procesie wyjaśniania przyczyn tragedii i ustalenia odpowiedzialności.

Źródło: Se.pl, RMF24.pl