Taka będzie pogoda w 2026 roku. Dwa miesiące zaskakują ekspertów. Polacy muszą się przygotować

Jaka będzie pogoda w 2026 roku? To pytanie zadają sobie nie tylko Polacy. Prognozy długoterminowe dają nam pewien zarys tego, co nas czeka w kolejnych miesiącach. Ciekawie wyglądają zwłaszcza marzec i kwiecień.

W prognozach porównaliśmy modele ECMWF i CFS, które regularnie wykorzystuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czerwony i zielony kolor w kwietniu zwiastują, że wiosna może przybierać różne postacie.

Najciekawsze szczegóły z prognozy na kolejne cztery miesiące podajemy poniżej.

Prognoza długoterminowa na 2026 rok

2025 rok powoli przechodzi do historii. Początek grudnia był dość łagodny pod względem pogodowym, ale sama końcówka to już zupełnie inna historia. Niemal w ostatniej chwili prognozy na końcówkę grudnia zmieniły się i to bardzo wyraźnie. Ekspertka IMGW w rozmowie z "Super Expressem" mówiła o zimnych masach ze wschodu, co rzecz jasna spodobało się fanom białych i mroźnych świąt Bożego Narodzenia.

W drugiej połowie grudnia pojawiły się również konkretne prognozy na początek 2026 roku. Pierwsze dni stycznia to temperatury maksymalne na poziomie od -2 stopni na wschodzie, do 2 na północy kraju. Noce w pierwszym i drugim tygodniu to nawet -4 stopni w centrum i na wschodzie i -8 stopni Celsjusza na krańcach południowych. Model ECMWF wskazuje na bardzo zimowy początek roku, czyli niespodzianek nie będzie. Eksperci od pogody przewidują też opady, które w zestawieniu z niskimi temperaturami mogą oznaczać zabielenie krajobrazu. A co nas czeka w kolejnych tygodniach? Prognozy długoterminowe są najciekawsze dla marca i kwietnia 2026 roku. Wyjaśniamy je pod galerią z modelami, które porównujemy w tym mateirale.

Marzec i kwiecień odbiegają od normy

W prognozach długoterminowych, przekazanych pod koniec roku przez IMGW widać, że zarówno styczeń, jak i luty mieszczą się w normach wieloletnich. Co nam to mówi? Prawdopodobnie zobaczymy typowe warunki dla zimowej pory roku. Nie zabraknie śnieżnych i zimnych akcentów, ale o zimie tysiąclecia nie ma mowy. Ciekawiej wyglądają prognozy na marzec i kwiecień 2026 roku.

W trzecim i czwartym miesiącu przyszłego roku opady w całym kraju mają być powyżej normy wieloletniej (1991-2020). Co więcej - w kwietniu powinniśmy notować wysokie, jak na wiosenne standardy temperatury. Czerwony i zielony kolor pojawił się we wszystkich 16 województwach. Te prognozy są zbieżne z anomaliami temperatur, widocznymi na modelu CFS.

Jak odczytywać prognozę długoterminową?

IMGW przypomina, że średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

- Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz) - zaznacza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.