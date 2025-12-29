Pożar na Lotnisku Chopina w Warszawie. Ewakuacja pasażerów

W niedzielny wieczór na Lotnisku Chopina w Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu. W hali odlotów wybuchł pożar, który spowodował zadymienie i konieczność ewakuacji części terminala. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej, które szybko opanowały sytuację.

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS Lotnisko Chopina w Warszawie (zdj. archiwum)
  • W niedzielę wieczorem na Lotnisku Chopina wybuchł pożar, wywołując zadymienie i ewakuację części terminala.
  • Ogień pojawił się w palarni.
  • Ewakuowano około 80 osób, jednak nikt nie odniósł obrażeń, a lotnisko szybko wróciło do normalnego funkcjonowania.

Pożar na Lotnisku Chopina

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 23. W palarni, czyli specjalnie wydzielonym, przeszklonym pomieszczeniu dla palących, pojawił się ogień. Zapaliło się urządzenie do wyciągu dymu, znajdujące się wewnątrz palarni - ustalił Miejski Reporter. Pożar rozprzestrzenił się błyskawicznie, powodując zadymienie w części terminala.

Akcja straży pożarnej 

Na miejsce zdarzenia zadysponowano około 7 zastępów straży pożarnej, służby lotniskowe oraz grupę operacyjną miasta.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na miejscu pracowało łącznie 24 strażaków - przekazał nam kpt. Paweł Baran z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Strażacy niezwłocznie rozpoczęli oddymianie zadymionej części obiektu. Ze względów bezpieczeństwa z terminala ewakuowano około 80 osób. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Przyczyny pożaru w palarni na Lotnisku Chopina - co zawiodło?

Przyczyny pożaru w palarni na Lotnisku Chopina są obecnie ustalane. Wszystko wskazuje na to, że doszło do awarii urządzenia odpowiadającego za wyciąg dymu. Szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśni dochodzenie.

Po zakończeniu akcji gaśniczej i oddymianiu terminala, Lotnisko Chopina wróciło do normalnego funkcjonowania. Pasażerowie mogli kontynuować swoje podróże, a loty odbywały się zgodnie z planem.

Mimo szybkiej interwencji straży pożarnej, incydent na Lotnisku Chopina wywołał spore zamieszanie i stres wśród podróżujących. To kolejny incydent z palarnią w ostatnich tygodniach. Para utknęła w palarni na lotnisku tuż przed wylotem - zostali uwięzieni w "szklanej pułapce". Samolot odleciał bez nich.

Źródło: Miejski Reporter

