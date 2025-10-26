Zimowy rozkład lotów pełen niespodzianek

Polskie Porty Lotnicze poinformowały o bogatej ofercie połączeń z Lotniska Chopina w nadchodzącym sezonie zimowym. Pasażerowie będą mogli wybierać spośród 131 destynacji, a przewoźnicy tacy jak PLL LOT, Wizz Air i Ryanair uruchamiają nowe, atrakcyjne trasy. Sezon zimowy w branży lotniczej rozpoczyna się w niedzielę i potrwa do końca marca 2026 roku.

Nowe kierunki od LOT-u, Wizz Air i Ryanair. Dokąd polecimy tej zimy?

PLL LOT przygotował dla swoich pasażerów kilka nowych, ekscytujących kierunków. Od 29 października będzie można polecieć do Marrakeszu (dwa loty tygodniowo), a od 27 listopada do Rovaniemi w Laponii (dwa loty tygodniowo do 1 lutego 2026 roku). W połowie stycznia 2026 roku wystartują loty do Malagi (cztery razy w tygodniu), a od 24 listopada do Stavangeru w Norwegii (również cztery razy w tygodniu).

Ryanair również nie pozostaje w tyle, oferując połączenia do Leeds (od 27 października, dwa loty tygodniowo), Porto (od 26 października, dwa loty tygodniowo) i Sewilli (od 29 października, dwa loty tygodniowo). Wizz Air natomiast zainauguruje loty do Agadiru w Maroku (od 27 października, dwa razy w tygodniu).

Marrakesz, Malaga i inne hity

Ciekawostką jest fakt, że niektóre połączenia będą obsługiwane przez więcej niż jednego przewoźnika. Dotyczy to lotów do Marrakeszu (PLL LOT i Wizz Air), Malagi (PLL LOT, Ryanair i Wizz Air) oraz Leeds, Porto i Sewilli (Ryanair i Wizz Air). Dzięki temu pasażerowie będą mieli większy wybór i możliwość dopasowania oferty do swoich potrzeb.

Więcej lotów do Seulu

PLL LOT zdecydował się zwiększyć liczbę lotów do Seulu do sześciu tygodniowo, w porównaniu z poprzednim sezonem zimowym. Z kolei Etihad Airways od połowy listopada będzie latał do Warszawy z Abu Dhabi pięć razy w tygodniu. Qatar Airways zmienił samolot obsługujący loty do Warszawy z Boeingów 787/789 na Airbusy A332 i A333, co zwiększy liczbę oferowanych miejsc o 1650 miesięcznie w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Kontynuacja popularnych połączeń

W sezonie zimowym utrzymanych zostanie wiele tras uruchomionych w okresie letnim. Wizz Air będzie kontynuował loty do Bukaresztu, Londynu-Gatwick i Dortmundu, PLL LOT do Salonik, a Ryanair do Pizy i Tirany.

