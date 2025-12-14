Tragedia w Sokołowie. 78-letnia rowerzystka nie żyje. Kierowca potrącił ją i uciekł. Grozi mu 20 lat za kratami

Wypadek miał miejsce w poniedziałek, 8 grudnia, około godziny 15. Policjanci z Gostynina dostali pilne zgłoszenie o potrąceniu kobiety w miejscowości Sokołów, na drodze wojewódzkiej DW 581. Na miejsce natychmiast skierowano patrolo. Funkcjonariusze drogówki potwierdzili zgłoszenie i udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Kobieta, 78-letnia mieszkanka powiatu gostynińskiego, doznała poważnych obrażeń ciała i została zabrana do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Ponieważ na miejscu nie było sprawcy zdarzenia, do dalszych działań skierowano policjantów z Wydziału Kryminalnego, Wydziału Prewencji oraz dzielnicowych, którzy rozpoczęli intensywne czynności mające na celu ustalenie sprawcy. Policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny, a wszystkie zabezpieczone ślady i dowody stały się kluczowe w dalszych ustaleniach.

Po kilku godzinach pracy funkcjonariusze ustalili, że w zdarzeniu brał udział Citroën, którym kierował 53-letni mieszkaniec powiatu gostynińskiego. Mężczyzna jeszcze tego samego dnia został zatrzymany i osadzony w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie. W momencie zatrzymania 53-latek był trzeźwy.

Śmiertelnie potrącił i uciekł. Usłyszał zarzuty

Zebrane przez policjantów dowody pozwoliły prokuratorowi na postawienie 53-latkowi zarzutów spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Za te przestępstwa grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Gostyninie przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu 53-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

„Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gostyninie” – informuje mł. asp. Paweł Klimek z KPP Gostynin. Sprawa jest rozwojowa, a policja i prokuratura wyjaśniają wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.