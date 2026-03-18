"Głupi żarcik"? Alarmy bombowe sparaliżowały szkoły nie tylko w Warszawie. MSWiA ujawnia, ratusz komentuje

- Fala fałszywych alarmów bombowych sparaliżowała szkoły w Warszawie i innych miastach Polski.
- Stołeczny ratusz potwierdził, że ponad 200 placówek otrzymało informację o zagrożeniu. Policja odwołała alarmy po sprawdzeniu budynków.
- MSWiA monitoruje sytuację, a służby weryfikują każde zgłoszenie. Jakie konsekwencje grożą sprawcom fałszywych alarmów?
Ewakuacje w Warszawie, alarmy bombowe w całej Polsce
Co piątka placówka oświatowa w stolicy musiała zmierzyć się z alarmem. - Taki głupi żarcik powoduje nie tylko paraliż pracy placówek oświatowych, ale również policji, która zamiast łapać przestępców angażuje swoje siły i środki do weryfikacji takich żartów - komentuje wiceprezydent Renata Kaznowska.
Monitorujemy na bieżąco sytuację – powiedziała Radiu Eska Karolina Gałecka, rzecznik MSWiA. Z informacji posiadanych przez resort wynika, że nie tylko w Warszawie dochodziło do zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych. W województwie świętokrzyskim, w zespole placówek oświatowych w Kielcach, po godzinie 8 wpłynęła wiadomość o podłożeniu ładunków wybuchowych, co spowodowało ewakuację uczniów i pracowników.
W Wielkopolsce w kilku szkołach i przedszkolach również dotarły informacje o możliwości podłożenia ładunków wybuchowych. Na Uniwersytecie w Poznaniu ogłoszono alarm bombowy, a w Szkole Podstawowej nr 27 w Poznaniu zdecydowano o ewakuacji. Służby sprawdzają obiekty pod kątem materiałów wybuchowych, a wszystkie informacje są dokładnie weryfikowane przez podległe MSWiA służby.
We Wrocławiu, w Dolnym Śląsku, odnotowano kilka przypadków, w których konieczna była ewakuacja. Natomiast w Szczecinie zgłoszenie dotarło do jednego przedszkola i jednej szkoły podstawowej, ale ewakuacja nie była potrzebna.
W skali ogólnopolskiej są to pojedyncze przypadki w kilku miejscach. - Dolny Śląsk, województwo świętokrzyskie, Szczecin i Wielkopolska. Część uczniów i dzieci została ewakuowana, jak w Szkole Podstawowej nr 27 w Poznaniu - informuje Gałecka.
Przypomnienie wcześniejszych wydarzeń
W środę do szkół, przedszkoli i żłobków w Warszawie trafiły e-maile o rzekomych ładunkach wybuchowych, a część placówek natychmiast ewakuowała dzieci. Już o godz. 8:30 w Warszawie odnotowano około 30 alarmów, w tym na Pradze-Południe 10 zgłoszeń w przedszkolach i 3 w szkołach podstawowych. Wiceprezydent Renata Kaznowska przekazała nam, że problem dotknął ponad 200 placówek w całej stolicy.
Policja podkreśla, że zagrożenie nie zostało potwierdzone po przeprowadzeniu rozpoznania pirotechnicznego. Wezwani funkcjonariusze dokonali weryfikacji wszystkich zgłoszeń.
Konsekwencje prawne
Za wywołanie fałszywego alarmu bombowego grożą poważne konsekwencje. Zgodnie z art. 224a Kodeksu karnego sprawca może trafić do więzienia od 6 miesięcy do 8 lat, a w przypadku licznych zgłoszeń kara może wynieść od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.