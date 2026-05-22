Cztery samochody zderzyły się na A2. Jedno położyło się na drugim! Szokujące zdjęcia z wypadku

Bartosz Wojsa
2026-05-22 17:14

Na autostradzie A2, na wysokości miejscowości Koszajec, doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Cztery samochody uległy tam poważnym zniszczeniom! Jedno auto położyło się na drugim. I choć zdjęcia są szokujące, to - jak udało nam się ustalić - szczęśliwie nikomu nic się nie stało. Kierowca, z którego winy do tego doszło, zapłacił za to słony mandat.

Dzisiaj, 22 maja 2026 roku, tuż po godzinie 14:00 na autostradzie A2 doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Jak udało nam się ustalić, na wysokości miejscowości Koszajec w powiecie pruszkowskim miała miejsce kolizja czterech samochodów osobowych. Całość wyglądała niepokojąco i zarazem spektakularnie, bo jeden z pojazdów dosłownie wbił się pod renault. Auto leżało na aucie. Okazuje się jednak, że mimo obaw o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów, nikomu szczęśliwie nic poważnego się nie stało. 

Do zdarzenia doszło na A2 w kierunku Łodzi, na prostym odcinku autostrady. Jeden z kierowców najprawdopodobniej się "zagapił" i doprowadził do najechania na poprzedzający go pojazd. W ten sposób powstały uderzenia w kolejne auta. W kolizji brały udział pojazdy marki toyota, peugeot, renault oraz mazda. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, to kierowca tego ostatniego doprowadził do zdarzenia i został w związku z tym ukarany mandatem karnym w wysokości kilku tysięcy złotych. 

Spektakularna kolizja. Auto na aucie
Sonda
Czy uważasz, że mandaty są za niskie?
