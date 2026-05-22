Pawełka uratuje tylko najdroższy lek świata. Rodzice błagają o pomoc. „Tak bardzo boimy się, że nie zdążymy”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-22 15:49

Pod koniec kwietnia Pawełek skończył 3 latka. Niemal od samych narodzin nad chłopcem wisi widmo śmierci. Dystrofia mięśniowa Duchenna’a powoli niszczy jego młodziutki organizm. To bardzo rzadka choroba, powodującą stopniowy zanik mięśni, powoli prowadząc do zgonu. Uratować Pawełka może jedynie najdroższy lek świata - terapia genowa w USA, która kosztuje krocie. Rodzice chłopca błagają o pomoc.

Okrutna choroba powoli zabija Pawełka

Pawełek Prokopek niedawno skończył 3 latka. Mały mieszkaniec Żyrardowa jest wymarzonym dzieckiem swoich rodziców - Karoliny (30 l.) i Łukasza (34 l.). Radość towarzysząca narodzinom syna nie trwała jednak długo. Po 12 dniach od przyjścia na świat Pawełek trafił do szpitala. Później na rodzinę, jak grom z jasnego nieba, spadła potworna diagnoza - DMD, czyli dystrofia mięśniowa Duchenne’a.

To bardzo rzadka choroba, która powoduje stopniowy zanik mięśni. Dotyka 1 na 3500 urodzonych chłopców. Najpierw odbiera dzieciom możliwość chodzenia, później atakuje serce i układ oddechowy, aż w końcu prowadzi do śmierci. Niestety, to nie koniec problemów zdrowotnych 3-letniego Pawełka. Oprócz DMD zdiagnozowano u niego również zespół sąsiadujących genów, który powoduje hipoplazję nadnerczy oraz deficyt kinazy glicerolowej.

Hipoplazja nadnerczy oznacza, że organizm chłopca nie produkuje wystarczającej ilości hormonów stresu i dlatego na stałe musi przyjmować leki. Z kolei deficyt kinazy glicerolowej powoduje, że Pawełek musi być na specjalnej diecie.

Polecany artykuł:

Dwuletni chłopczyk utonął w oczku wodnym. Opiekunki usłyszały zarzuty

Najdroższy lek świata ratunkiem dla Pawełka

Jeszcze do niedawna dzieci, u których zdiagnozowano DMD były z góry skazane na śmierć w męczarniach. Aktualnie istnieje ratunek - terapia genowa w USA. Na drodze Pawełka stoi jednak poważna przeszkoda - pieniądze. Nie bez przyczyny terapia genowa nazywana jest najdroższym lekiem świata. Koszt leczenia to bowiem 16 milionów złotych!

Jednocześnie trwa walka z czasem, ponieważ lek trzeba podać, zanim dziecko skończy 5 lat. Biorąc pod uwagę, że u Pawełka zdiagnozowano również inne choroby współistniejące, chłopiec ma jeszcze mniej czasu.

Polecany artykuł:

Tragiczna śmierć 2-latka w Ząbkach. Wiceministra zleciła pilną kontrolę

Paweł pilnie potrzebuje pomocy

Rodzice małego Pawełka nie poddają się w walce o zdrowie i przyszłość ukochanego synka. Nie chcą jedynie stać z boku i patrzeć, jak ich syn powoli umiera. Na portalu siepomaga.pl prowadzą zbiórkę pieniędzy na leczenie 3-latka. Widok, jak ich dziecko stopniowo słabnie, łamie ich serca.

„Kiedy inne dzieci biegają – on dopiero uczy się samodzielnie chodzić. Kiedy jego rówieśnicy wchodzą po schodach – on potrzebuje naszej asekuracji. Kiedy dzieci zdobywają świat – Pawełek każdego dnia walczy o rzeczy, które dla innych są zwyczajne. A my stoimy obok i wiemy coś, czego on jeszcze nie rozumie. Że tu nie chodzi o chwilową słabość. Tylko o chorobę, która po cichu odbiera mięśnie i z czasem zabierze coraz więcej…” - piszą na stronie zbiórki.

„Dystrofia mięśniowa Duchenne’a sprawia, że mimo rehabilitacji, ćwiczeń i całego wysiłku jego ciało będzie z czasem przegrywać z chorobą. Bez leczenia będzie coraz trudniej nadążyć, coraz trudniej wstawać, coraz trudniej robić rzeczy, które dziś wydają się zwyczajne. A później choroba zabierze się za mięśnie odpowiedzialne za oddech, te pozwalające żyć... I właśnie ta świadomość boli najbardziej…” - opowiadają.

Karolina i Łukasz proszą o pomoc. Każda złotówka przybliża ich synka do skutecznego leczenia. Każde udostępnienie zbiórki daje nadzieję, że zdąża podać lek na czas.

„Tak bardzo prosimy o wpłatę, o udostępnienie, o nagłośnienie zbiórki. Krok po kroku będziemy zbliżać się do celu” - apelują, wierząc, że przyszłość Pawełka może być szczęśliwa.

Link do zbiórki publikujemy poniżej: siepomaga.pl/pawelek-pokropek

Pawełka uratuje tylko najdroższy lek świata
Galeria zdjęć 10
Poradnik Zdrowie: Żyję z dystrofią miotoniczną
Sonda
Czy wspierasz zbiórki pieniędzy organizowane w internecie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DYSTROFIA MIĘŚNIOWA
ZBIÓRKA PIENIĘDZY