Ruszyły roboty na DK7 między Czosnowem i Kiełpinem. Jak długo kierowcy poczekają na zakończenie inwestycji?

Trasa między Czosnowem a Kiełpinem po nowemu

W ramach prowadzonego przedsięwzięcia obecna dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu zmieni się w pełnoprawną trasę ekspresową z trzema pasami w każdą stronę. Projekt obejmuje również wybudowanie trzech węzłów (Sadowa, Palmiry, Czosnów). Dodatkowo zaplanowano m.in. powstanie dróg równoległych, które będą obsługiwać ruch lokalny.

Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA pod koniec maja poinformowała o sytuacji na placu budowy. - Po zatwierdzeniu projektów czasowej organizacji ruchu wykonawca może rozpocząć prace w terenie. Ruszyły roboty związane z budową podpór pod węzły Czosnów i Palmiry, a także te związane z docelową jezdnią w kierunku Gdańska. Odhumusowywany jest teren wokół przyszłych węzłów i wykonywane są warstwy nasypów. Realizowane są roboty branżowe, związane z przebudową czy budową sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i teletechniki. Rozpoczęła się także rozbiórka pojedynczych budynków mieszkalnych. Trwają również prace przy wykopach zbiorników retencyjnych - przekazała.

Jaki jest termin zakończenia prac?

Za realizację kontraktu odpowiada konsorcjum firm Fabe Polska, SP Sine Midas Stroy i Yörük Yapi İnşaat. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na ponad 536 milionów złotych. Roboty powinny się zakończyć wiosną 2028 r. Równolegle trwają prace nad dokumentacją projektową niezbędną do uzyskania decyzji ZRID dla niemal 13-kilometrowego odcinka między Warszawą a Kiełpinem. Gotowe projekty mają zostać odebrane w trzecim kwartale bieżącego roku, natomiast postępowanie przetargowe ruszy po wydaniu decyzji ZRID.

Więcej szczegółów na temat samej budowy, jak i zasad procedury odszkodowawczej, można znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

