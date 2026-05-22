Nowy trambuspas na trasie z Wilanowa. Autobusy wjadą na torowisko

Nowy trambuspas w Warszawie. Zmiany dla pasażerów

Urzędnicy opublikowali w czwartek komunikat dotyczący nowych rozwiązań na trasie tramwajowej z Wilanowa. "Już teraz autobusy przejeżdżają jednym pasem z tramwajami przez skrzyżowanie z Al. Wilanowską. Mają tu wspólny przystanek, a zaraz za nim autobusy wracają na jezdnię, którą poruszają się samochody. W sobotę, 23 maja, zostanie otwarty trambuspas na kolejnym, ok. 1,6-kilometrowym odcinku - pomiędzy ulicami Spacerową a van Beethovena" - poinformowali.

Co ta nowość oznacza dla pasażerów w praktyce? Autobusy obsługujące linie: 116, 166, 503 oraz E-2, jadące z centrum Belwederską, wjadą na torowisko na skrzyżowaniu ze Spacerową. Podróżni skorzystają z połączonych przystanków: Spacerowa 01, Dolna 01 oraz Kostrzewskiego 01. W przypadku linii 172 wjazd na wydzielony odcinek nastąpi przy Kostrzewskiego, co pozwoli na obsługę przystanku Kostrzewskiego 01. Autobusy dzienne wrócą na główną jezdnię ul. Sobieskiego za ul. Beethovena.

"Z kolei autobusy z Wilanowa na trambuspas wjadą przed skrzyżowaniem z ul. Beethovena. Wspólne tramwajowo-autobusowe przystanki to Kostrzewskiego 02 i Dolna 02. Linia 172 zatrzyma się tylko na tym pierwszym, bo autobusy tej linii zjadą z trambuspasa przed skrzyżowaniem z Dolną. Pozostałe autobusy wjadą na jezdnię główną Belwederskiej za Nabielaka. [...] Autobusy linii nocnych N31 i N81 będą kursowały w obydwu kierunkach jezdnią główną ul. Sobieskiego" - wyjaśnili urzędnicy.

Szybsza komunikacja miejska na trasie do Wilanowa

Wdrożenie zaplanowanej zmiany ma przynieść mieszkańcom stolicy przede wszystkim znacznie sprawniejsze przesiadki w trakcie codziennych dojazdów. Rozkłady jazdy tramwajów i autobusów zostaną skoordynowane, co pozwoli uniknąć długiego oczekiwania na przystankach. Jednocześnie ratusz zaznaczył, że wraz z uruchomieniem nowego odcinka trambuspasa, wprowadzone zostaną priorytety dla komunikacji miejskiej na kilku kolejnych skrzyżowaniach na trasie do Wilanowa.

