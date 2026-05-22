Taco Hemingway wystąpi na PGE Narodowym. Uwaga na utrudnienia w Warszawie

Taco Hemingway na PGE Narodowym. O której godzinie rozpoczną się koncerty?

Popularny raper Taco Hemingway zaplanował dwa występy na warszawskim PGE Narodowym w dniach 22 i 23 maja. Oficjalne informacje udostępnione przez przedstawicieli obiektu wskazują, że fani będą mogli wchodzić na teren stadionu od godziny 17:00. Muzyczne show wystartuje planowo o godzinie 20:00. Organizatorzy zaznaczają jednocześnie, że podane ramy czasowe mają charakter orientacyjny i mogą ulec drobnym modyfikacjom.

Zmiany w ruchu 22 i 23 maja

Tak duże imprezy nieuchronnie pociągną za sobą komplikacje komunikacyjne w sąsiedztwie obiektu. W piątek i sobotę między godziną 17:00 a 20:00 ograniczony zostanie wjazd na teren Saskiej Kępy. Zakaz nie będzie jednak dotyczył m.in. miejskich autobusów.

Funkcjonariusze policji mogą podjąć decyzję o zamknięciu Sokolej na odcinku między Zamoście a Wybrzeżem Szczecińskim, co skieruje autobusy numer 102, 125 oraz 202 na Targową i Kijowską do Dworca Wschodniego, natomiast linie 146 i 147 pojadą Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. Jeśli dodatkowo wyłączone z ruchu zostaną Zamoście i Zamoyskiego, to 102, 125 i 202 utrzymają kurs przez Targową i Kijowską, autobusy 135 pojadą Targową, a 146 i 147 - Al. Zieleniecką. Piątkowy rozkład zakłada również, że linia E-1 dojedzie do Centrum Nauki Kopernik, bez podjazdów do przystanków przy stacji metra Stadion Narodowy.

"W oba dni, ok. godz. 22:45 policjanci mogą zamknąć Al. Zieleniecką oraz Most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle'a. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 pojadą Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 Al. Zieleniecką [...]. Przez Most Łazienkowski będą kursowały również autobusy linii zastępczej Z99, która połączy Rondo Wiatraczna z Pl. Narutowicza" - przekazali urzędnicy. Uzupełnili, że w takiej sytuacji zmienionymi trasami pojadą tramwaje z numerami: 7 (do Pl. Starynkiewicza i Wiatracznej), 9 (do Pl. Starynkiewicza i Al. Zielenieckiej), 22 (do Pl. Starynkiewicza i Wiatracznej) oraz 74 (do Pl. Starynkiewicza i Al. Zielenieckiej).

Jak dojechać i wrócić z PGE Narodowego?

Ratusz tradycyjnie zachęca wszystkich uczestników muzycznego widowiska, aby zrezygnowali z samochodów i wybrali transport zbiorowy, ze szczególnym uwzględnieniem drugiej linii metra. Sprawne dotarcie w okolice PGE Narodowego zapewnią także regularnie kursujące pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, składy Kolei Mazowieckich oraz standardowe autobusy i tramwaje.

Z myślą o osobach wracających ze stadionu miasto uruchomi po zakończeniu koncertów dodatkowe pojazdy na liniach autobusowych: 138 (z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej), 509 (z Ronda Waszyngtona na Winnicę i na Gocław) oraz 517 (w stronę Zajezdni Kleszczowa z Pl. Trzech Krzyży). Pociągi na linii M2 będą pojawiać się na stacjach częściej. Więcej będzie również tramwajów na liniach: 9 (w obu kierunkach; na trasie Gocławek - Al. Waszyngtona - Al. Zieleniecka i na trasie skróconej P+R Al. Krakowska - Pl. Starynkiewicza) oraz 26 (w kierunku Rogalińskiej z Al. Zielenieckiej przez Targową i Wolską).

20

YUNGBLUD oddał hołd Ozzy’emu Osbourne’owi na koncercie w Warszawie!