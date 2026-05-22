Już nie tylko Praga i Śródmieście. Czas na nocną prohibicję w całej Warszawie

Maria Hędrzak
2026-05-22 11:10

W poniedziałek, 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Do tej pory rozwiązanie było testowane w dwóch dzielnicach - na Pradze-Północ i w Śródmieściu. Teraz jednak ograniczenie obejmie również pozostałe części stolicy. Sprawdźcie jego najważniejsze zasady.

Od 1 czerwca nocna prohibicja w całej Warszawie

Wdrożenie nocnej prohibicji w Warszawie budziło sporo emocji wśród mieszkańców, ale przede wszystkim wśród radnych. Burzliwe obrady ostatecznie zakończyły się wprowadzeniem pilotażu ograniczenia na Pradze-Północ i w Śródmieściu od 1 listopada 2025 r., z planem rozszerzenia go na całe miasto od 1 czerwca 2026 r.

- Zgodnie z obietnicą, rozszerzamy z dniem 1 czerwca nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na całe miasto. Działające dotychczas ograniczenie w dwóch dzielnicach Warszawy udowodniło, że jest to działanie skutecznie poprawiające bezpieczeństwo. Dzięki pilotażowi jesteśmy też lepiej przygotowani na wdrożenie i egzekwowanie ograniczenia na terenie całego miasta. Decyzja w tej sprawie zapadła na sesji Rady Miasta ponad podziałami, co cieszy i za co dziękuję - mówił w marcu prezydent Rafał Trzaskowski.

Nocna prohibicja w Warszawie - godziny, wyjątki

Nocna prohibicja będzie obowiązywała w Warszawie w godz. 22:00-6:00. Alkoholu nie będzie wtedy można kupić w sklepach czy na stacjach benzynowych. Wszystko po to, by w mieście zrobiło się spokojniej i bezpieczniej. Jednocześnie zaznaczyć należy, że lokale gastronomiczne będą działały w tym zakresie bez zmian.

Ratusz zapewnia, iż zamierza stale monitorować skutki wprowadzonego ograniczenia. W ramach planowanych działań zbierane będą opinie mieszkańców oraz analizowane dane płynące od służb. Po roku ma zostać przygotowana "pełna ewaluacja programu".

"W dzielnicach, w których wprowadzono ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu, odnotowano wyraźne zmiany w liczbie zdarzeń wymagających interwencji służb. Najczęściej obserwowane efekty to spadek liczby nocnych interwencji, mniej wykroczeń związanych z alkoholem oraz mniejsza liczba zgłoszeń dotyczących zakłóceń porządku" - przekazali urzędnicy, wstępnie podsumowując pilotaż w dwóch dzielnicach. Dodali przy tym, że liczba nocnych interwencji straży miejskiej spadła o ponad 15 proc., a liczba wykroczeń związanych z alkoholem - o ponad 30 proc. (w okresie od listopada 2025 do stycznia 2026, w porównaniu do okresu listopad 2024 - styczeń 2025).

