To ostateczna broń w walce z ćmą bukszpanową. Zapamiętaj te proporcje, a wytępisz całe pokolenie ćmy bukszpanowej i usuniesz białą pajęczynę z krzewów

Ćma bukszpanowa od 15 lat niszczy polskie ogrody, a jej żarłoczne larwy błyskawicznie doprowadzają krzewy do całkowitego obumarcia.

Poznaj skuteczny, domowy oprysk z octu i szarego mydła, który zwalcza szkodnika kontaktowo i odstrasza dorosłe osobniki.

Sprawdź, kiedy sięgnąć po najsilniejsze preparaty chemiczne, takie jak Mospilan 20 SP, aby uratować bukszpany, gdy inne metody zawiodą!

Ćma bukszpanowa to zło! Jak ją wytępić z ogrodu?

Ćma bukszpanowa to szkodnik, który od blisko 15 lat spędza sen z powiek polskim ogrodnikom i działkowcom. Co ciekawe, nasi dziadkowe wcale nie musieli z nim walczyć. Ćma bukszpanowa trafiła do Europy z Azji pod koniec 2009 roku. W Polsce pojawiła się około 2012 roku i od tego czasu skutecznie niszczy bukszpan, trzmielinę, a także ostrokrzewy. Atak ćmy bukszpanowej jest bardzo charakterystyczny nie można pomylić go z niczym innym. Zaatakowane krzewy pokrywają się białymi nićmi przypominającymi babie lato lub pajęczynę. Dodatkowo wokół kopuły rośliny latają dorosłe osobniki. To jednak nie ona stanowią największe zagrożenie. Największe szkody wywołują larwy, które znajdują się wewnątrz krzewu. Młode ćmy bukszpanowe zjadają liście oraz pędy prowadząc do całkowitego obumarcia rośliny. W ciągu roku ćma bukszpanowa wydaje na świat nawet 3 pokolenia szkodników, które mogą bardzo szybko wyrządzić ogromne szkody. Okres żerowania trwa od wczesnej wiosny aż do końca lata.

Jak usunąć ćmę bukszpanową? Ten domowy oprysk szybko rozprawi się ze szkodnikami

Walka z ćmą bukszpanową bywa trudna dlatego warto zastosować kilka sposobów jednocześnie. W pierwszym kroku warto usunąć dorosłe osobniki i larwy mechanicznie. W tym celu świetnie sprawdzi się silny strumień wody. Możesz wziąć szlauf i obficie spryskać nim zaatakowany krew. Część larw powinna odpaść od rośliny i spaść na ziemię. Należy je zebrać i się ich pozbyć. Następnym krokiem jest domowy oprysk. Poradzi on sobie z niewielką inwazją, gdy szkody nie są jeszcze zaawansowane. Ogrodnicy najczęściej polecają oprysk z octu i szarego mydła. Wymieszaj biały ocet z wodą w proporcjach 1:10. W tak przygotowanym roztworze rozpuść niewielką ilość szarego mydła. W bezdeszczowy wieczór obficie spryskaj zaatakowany krzew. W razie potrzeby powtórz zabieg jeszcze dwa razy. Ocet działa na szkodniki kontaktowo i odstraszająco. Jego silny zapach przegania dorosłe osobniki, a zawarty kwas niszczy powłokę larw. Szare mydło oblepia szkodniki i zatyka ich otwory oddechowe prowadząc do uduszenia.

Najsilniejszy, chemiczny oprysk na ćmę bukszpanową. Działa, gdy wszystko inne zawodzi

Wśród kupnych preparatów najczęściej polecane są te zawierające Bacillus thuringiensis. Dostaje się ona do przewodu pokarmowego gąsienic i wytwarza krystaliczne białka. Larwy giną w przeciągu 3 dni.

Innym polecanym rozwiązaniem jest Mospilan 20 SP. Preparat ten, zawierający substancję czynną acetamipryd, działa systemicznie, kontaktowo i żołądkowo, co oznacza, że zwalcza szkodniki zarówno po bezpośrednim kontakcie, jak i po zjedzeniu opryskanych części rośliny. Jego kluczową zaletą jest zdolność do wnikania w głąb rośliny, chroniąc ją od środka. Aplikacja Mospilanu 20 SP na ćmę bukszpanową powinna nastąpić natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych larw, które żerują na liściach i pędach. Oprysk należy wykonać bardzo dokładnie, pokrywając wszystkie części bukszpanu, w tym wewnętrzne partie krzewu, gdzie gąsienice często się ukrywają. Ważne jest, aby roślina była równomiernie zwilżona, co zapewni maksymalną skuteczność działania substancji aktywnej.

