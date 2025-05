Mieszam 4 łyżeczki z wodą, spryskuję rośliny, a ćma buszkpanowa pada martwa. Działa natychmiatowo. Jak z ćmą bukszpanową walczą w Azji? Domowy oprysk na bukszpan

Majaland ma nowe atrakcje. W parku rozrywki w Polsce można przybić piątkę z bohaterami „Psiego patrolu” i wejść do świata SpongeBoba, a to nie koniec nowości

Czym jest i skąd wzięła się ćma bukszpanowa?

Do Polski ćma bukszpanowa trafiła w okolicach roku 2012. Eksperci wskazują, że gatunek ten przywędrował do Europy z Azji, najprawdopodobniej podczas importu. Ćma bukszpanowa szybko się rozprzestrzeniła i obecnie jest jednym z najpoważniejszych gatunków inwazyjnych w europejskich ogrodach. W Azji jest to gatunek naturalny, a jego populacja jest kontrolowana przez naturalnych wrogów takich jak azjatyckie szerszenie. W Azji przeciwko ćmie bukszpanowej stosuje się także pułapki feromonowe, które zakłócają rozmnażanie oraz kontrolę chemiczną.

Ćma bukszpanowa to gatunek motyli które żerują na roślinach. Dorosłe osobniki żyją stosunkowo krótko i nie wyrządzają większych szkód. Prawdziwe spustoszenie sieją natomiast larwy. Tylko w ciągu jednego sezonu samice ćmy bukszpanowej mogą wydać na świat nawet 4 pokolenia młodych osobników. Larwy ćmy bukszpanowej niszczą rośliny, żywią się one bowiem młodymi pędami oraz liśćmi. Cechą charakterystyczną wskazująca, że rośliny zostały zaatakowane przez ćmę bukszpanową są białe nitki przypominające bawełnianą pajęczynę, które pojawiają się pomiędzy gałęziami.

Wymieszaj 4 łyżki tego proszku z wodą i spryskaj bukszpan. Ćma bukszpanowa padnie martwa

Jest wiele naturalnych sposób na pozbycie się ćmy bukszpanowej. Jeżeli zauważysz, że szkodniki te zaatakowały Twoje roślin to warto sięgnąć po proszek do pieczenia. W 1 litrze wody należy rozpuścić około 4 łyżeczki proszku do pieczenia. Tak przygotowanym roztworem trzeba obficie spryskać rośliny. Podobnie może zadziałać obsypanie krzewów mąką. Larwy ćmy bukszpanowej obumierają z braku tlenu i spadają na ziemię. Naturalne opryski warto regularnie powtarzać, najlepiej co dwa tygodnie. W przypadku, gdy szkodników jest bardzo duże konieczne może okazać się sięgnięcie po kupne opryski. Ogrodnicy, zarówno Europejscy, jak i Azjatyccy najczęściej polecają preparaty zawierające bakterie Bacillus thuringiensis. Dostaje się ona do przewodu pokarmowego gąsienic i wytwarza krystaliczne białka. Larwy giną w przeciągu 3 dni. Oprysk Bacillus thuringiensis działa bardzo skutecznie, ale można w sezonie przeprowadzić jedynie 3 takie zabiegi. Usuwając ćme bukszpanową z roślin najlepiej jest połączyć domowe sposoby z tymi profesjonalnymi.