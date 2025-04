Rozgnieć, zalej wodą i co 2 dni pryskaj rośliny. Skutecznie zwalcza ziemiórki i ich larwy już w kilka dni. Usuniesz je raz na zawsze! Domowy sposób na ziemiórki

Jak rozpoznać ziemiórki w kwiatach doniczkowych?

Ziemiórki to popularne szkodniki, które pojawiają się w roślinach doniczkowych. Najczęściej przynoszone są w ziemie ogrodniczej lub w doniczkach z nowymi kwiatami. Bywa, że latem wlatują do domów przez otwarte okna. Ziemiórki to gatunek muchówek, które niszczą rośliny. Dorosłe osobniki przypominają małe, czarne muszki i często mylone są z muszkami owocówkami. Larwy ziemiórek są trudne do zauważania przez swoją przezroczystą budowę. Ziemiórki atakują całymi grupami. Żywią się korzeniami roślin oraz pędami i szybko mogą doprowadzić do ich marnienia. Jak rozpoznać, że rośliny zostały zainfekowane? Przede wszystkim zauważane są dorosłe osobniki, które latają wokół kwiatów. Objawy mogą być zauważalne także na roślinach, które zaczynają marnieć i przestają rosnąć.

Rozgnieć i zalej wodą. Domowy oprysk na ziemiórki, które usunie szkodniki

W zwalczaniu ziemiórek szczególnie ważne jest usunięcie ich larw. Pomoże w tym domowy oprysk na rośliny przygotowany na bazie czosnku. Wystarczy, że rozgnieciesz kilka ząbków czosnku i zalejesz je 1 litrem wody. Całość należy odstawić na 1 dobę, aby powstał esencjonalny wywar. Należy do przecedzić przez sito i obficie spryskać rośliny i ziemię w doniczce. Czosnek nie tylko działa odstraszająco, ale także hamuje rozwój ziemiórek. Dodatkowo przeciwdziała on pojawieniu się pleśni w doniczce. Tego rodzaju opryski warto często powtarzać aż ziemiórki wyniosą się z roślin.

Czasem domowe sposoby nie są wystarczające i trzeba sięgnąć po specjalistyczne preparaty. W sklepach ogrodniczych na ziemiórki najczęściej polecane są środki na bazie imidaklopridu. Jest to organiczny związek chemiczny z grupy neonikotynoidów stosowany do zwalczania szkodników. Stosowany przeciwko ziemiórkom zabija larwy. Równie często ogrodnicy polecają środki zawierające piretroidy. Szubko i skutecznie usuwaną one zarówno dorosłe osobniki, jak i larwy.