Zanim w kalendarzu wybije 1 stycznia opryskaj tym tuje. Przestaną żółknąć i marnieć. Ten oprysk sprawi, że nawet zimą tuje się zazielenią

Tuje żółkną zimą głównie z powodu suszy fizjologicznej i niedoborów składników odżywczych.

Zamarznięta gleba uniemożliwia pobieranie wody, a niedobory magnezu i żelaza wpływają na ich kondycję.

Rozwiązaniem jest regularne podlewanie i zastosowanie oprysku z soli Epsom, który dostarcza magnez.

Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo przygotować i zastosować ten oprysk, aby Twoje tuje odzyskały zieleń?

Dlaczego tuje zimą żółkną?

Żółknięcie tui to pierwszy znak, że z roślinami dzieje się coś niepokojącego. Zimozielone łuski zaczynają tracić swój kolor, a z czasem cały iglak marnieje. Zimą najczęstszym powodem takiego stanu rzeczy jest susza fizjologiczna. To popularne zjawisko wynikające z zamarzniętej gleby. Mróz powoduje, że rośliny nie mogą pobierać wody oraz substancji odżywczych bezpośrednio z ziemi. W czasie mroźnych i suchych zim należy regularnie podlewać tuje. Dobrym pomysłem jest także usypanie niewielkiego kopczyka z liści, szyszek lub torfu wokół korzenie iglaka. Zatrzyma on wilgoć i sprawi, że roślina będzie mogła ją systematycznie pobierać.

Innym powodem żółknięcia tui są zaburzenia w gospodarce składnikami pokarmowymi. Czynnik ten często powiązany jest z suszą fizjologiczną. Niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz problemy z absorpcją wody sprawiają, że tuje nie mogą pobierać substancji odżywczych. W przypadku tui najbardziej niekorzystny jest niedobór magnezu oraz żelaza. Magnez to kluczowy pierwiastek w procesach wzrostu oraz rozwoju tui. Odpowiada on za intensywnie zieloną barwę igieł. Gdy roślinie zaczyna go brakować to marnieje oraz żółknie. Niedobory żelaza z kolei powodują zatrzymanie wzrostu rośliny i prowadzą do jej stopniowego obumierania. Ważnym elementem absorpcji magnezu oraz żelaza jest podłoże, a dokładnie jego pH. Jeżeli gleba ma za wysoki odczyn to tuje przestają pobierać składniki odżywcze, co kończy się żółknięciem. Ogrodnicy wskazują, że najlepsze podłoże dla tui to te na poziomie pH od 4,5 do 6,5.

Wymieszaj 200 g tego z wodą i nawet zimą spryskaj tuje. Znów będą zielone

Naturalne opryski to świetna forma ochrony oraz wsparcia tui. Gdy iglaki zaczynają marnieć i żółknąć to warto przetestować oprysk z soli Epsom. To znany środek, który jest naturalnym źródłem magnezu i dostarczy go do roślin. Aplikowany w formie oprysku, bezpośrednio na pędy sprawia, że roślina może natychmiastowo wchłonąć magnez i zacząć go dystrybuować według potrzeb.

Przygotowanie oprysku z soli Epsom jest bardzo proste. Wystarczy, że w 10 litrach wody rozpuścisz 200 gramów soli Epsom. Całość należy dokładnie wymieszać i przelać do butelki z atomizerem. Aby oprysk był skuteczny trzeba dokładnie spryskać nim tuje od czubków po korzenie. Już po kilku takich zabiegach tuje zaczną się zielenić. Opryski z soli Epsom możesz bez obaw stosować zimą. Najlepiej jest robić to wieczorami lub w pochmurne, bezdeszczowe dni. Stosowanie oprysków w słoneczne dni, również zimą, może popalić pędy iglaków.