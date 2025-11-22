Wsyp do wiadra i wysyp pod tujami. Zrób ten zabieg nim w kalendarzu wybije 1 grudnia. Dzieki temu wiosną tuje zazielenią się szybciej niż u sąsiadów

Tuje wymagają specjalnej pielęgnacji jesienią, aby przetrwać zimę i zachować zdrowy wygląd.

Kluczowe zabiegi to obfite podlewanie do późnej jesieni oraz ściółkowanie korą sosnową lub trocinami.

Młode tuje potrzebują dodatkowej ochrony w postaci okrywania agrowłókniną, a wszystkie tuje należy zabezpieczyć przed ciężarem śniegu.

Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo przygotować swoje tuje na zimę, aby wiosną cieszyć się ich bujnym wzrostem?

Obsyp tuje tym, a wiosną będą gęste i zielone. Ściółkowanie tui na zimę

Tuje wymagają regularnego podlewania. Tylko to chroni je przed susza fizjologiczną, która powoduje brązowienie pędów. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że tuje należy podlewać nawet do później jesieni. Powinno się to robić raz w tygodniu. Jesienne podlewania tui musi być obfite. Również zimą, w czasie odwilży, powinno się dodatkowo podlewać tuje. Po ostatnim jesiennym podlewaniu należy wykonać ściółkowanie. W tym czasie ziemię wokół korzeniu tui przykrywamy naturalną ściółką. Musi być ona lekko zakwaszająca. Najlepiej sprawdzi się do tego kora sosnowa lub trociny drzew iglastych. Warstwa ściółki musi być odpowiednio gruba, aby dobrze chroniła przed mrozami i wiatrem. Naturalna ściółka nie tylko zabezpiecza roślinę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale także zapobiega utracie wilgoci.

Jak przygotować tuje na zimę? Okrywanie tui

Młode tuje przed zimą potrzebują nie tylko ściółkowania. W przypadku młodych krzewów należy owijać je w całości. Najlepiej sprawdzi się do tego klasyczna agrowłóknina. Okrywanie tuj należy wykonać przed mrozami i pierwszym śniegiem. Tuje mają niezwykle delikatne i wiotkie gałązki, które pod wpływem śniegu mogą się połamać. Tuje należy okrywać delikatnie i niezbyt ciasno. Starsze krzewy nie wymagają całkowitego okrywania. Warto jednak zabezpieczyć gałązki przed mechanicznymi uszkodzeniami. Po obfitych opadach śniegu należy go strzepywać, aby jego ciężar nie połamał pędów. Aby dodatkowo je zabezpieczyć możesz delikatnie związać gałązki sznurkiem. O tej porze roku nie przycinamy tui. Zabieg ten można przeprowadzić dopiero wiosną. Jesienne cięcie tui może doprowadzić do spadku odporności krzewu.

Jesienna pielęgnacja tui. Co musisz wiedzieć?

Wbrew pozorom, tuje potrzebują naszej uwagi również zimą. Największym zagrożeniem dla nich w tym okresie jest tzw. susza fizjologiczna. Gdy ziemia zamarza, korzenie rośliny nie są w stanie pobierać wody, a jednocześnie słońce i wiatr powodują parowanie wody z igieł. Dlatego tak ważne jest obfite podlanie tui jesienią, przed nadejściem mrozów, a także w bezmroźne, słoneczne dni zimą. Upewnij się, że ziemia wokół rośliny jest dobrze nawodniona, co pomoże jej przetrwać trudne warunki i zachować zdrowy wygląd aż do wiosny.