Podlewam tym tuje co 2 tygodnie. Drzewka wystrzeliły w górę jak z procy. Są zielone i gęste. Domowy nawóz do tui

Sprzątaczka pokazała mi, jak czyścić szczotkę do toalety. Jak to uczyniłam, to aż zrobiło mi się niedobrze. Od teraz raz w tygodniu sypię ten proszek i czyszczę szczotkę od toalety

Podlewam tym tuje co 2 tygodnie. Drzewka wystrzeliły w górę jak z procy

Tuje to jedne z najchętniej hodowanych drzewek ozdobnych na polskich podwórkach. Z pewnością wynika to z faktu, że są roślinami niewymagającymi w uprawie. Bywa niestety, że pięknie wyrośnięte tuje zaczynają zmieniać swój kolor i stają się brązowe. Z pewnością każdy posiadacz ogródka zdaje sobie sprawę, że nie wygląda to zbyt estetycznie. Na szczęście w sieci można znaleźć wiele przepisów na domowy nawóz do tui, który odżywi roślinę i będzie wspomagać ich ich wzrost, a dodatkowo uodporni ją na szkodniki i choroby. Doskonały wiosną jest nawóz do tui z fusów kawy. Dostarcza on roślinie składników takich jak: azot, fosfor i potas. Podlewam nim swoje tuje co 2 tygodnie, a one wystrzeliły w górę i się zazieleniły.

Domowy nawóz do tui. Jak go zrobić?

Nawóz z fusów kawy jest łatwy w przygotowaniu i przede wszystkim za darmo, gdyż można wykorzystać fusy, które zostaną po wypiciu napoju. Fusy do tui stosujemy na dwa sposoby: rozsypujemy je wokół drzewek lub podlewamy tuje przestudzonym naparem. Wystarczy 2 łyżki zalać 2 litrami gorącej wody, odczekać aż napęcznieją i podlać nim tuje.