Mój dziadek robi najpyszniejsze ogórki kiszone pod słońcem. Tajemnica jego przepisu tkwi w tym jednym składniku. Są chrupiące i jędrne. Kiszenie ogórków

Mój dziadek robi najpyszniejsze ogórki kiszone pod słońcem

Kiszenie ogórków to nie tylko sposób na konserwację tych pysznych warzyw, ale także tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, skrywająca w sobie sekrety idealnej chrupkości i kwaskowatego aromatu. Wiele osób zastanawia się, jak prawidłowo kisić ogórki, aby te były potem jędrne i chrupiące. Niestety jeden z pozoru błahy błąd może popsuć smak i konsystencję naszych przetworów. Oczywiście najważniejszym etapem tego procesu jest wybór odpowiednich ogórków do kiszenia. Po pierwsze wybieraj małe ogórki gruntowe o ciemnozielonej skórce. Powinny być twarde w dotyku, bez miękkich plam i uszkodzeń. Oznacza to, że są świeże i mają odpowiednią zawartość wody. Kolejną niezwykle ważną kwestią jest odpowiednio przygotowana zalewa. Potrzebujesz do niej 1 łyżki soli kamiennej niejodowanej na każdy 1 litr wody. Woda oczywiście najlepiej, aby była przegotowana i ostudzona. I teraz czas na składniki. Przepis mojego dziadka zakłada dodanie jednego tajnego składniku do ogórków, dzięki któremu są one chrupiące i smaczne.

Wpływ na smak ogórków kiszonych maja również przyprawy dodawane do słoika, wraz z warzywami. Nie możemy zapominać o chrzanie, czosnku, i koprze - koniecznie z baldachami. To one nadają naszym przetworom charakterystycznego aromatu i pomagają zachować ich chrupkość. W przepisie mojego dziadka widnieje jeszcze jeden składnik, który to właśnie przyczynia się do tego, że ogórki są twarde i jędrne. Zawsze dodawał do każdego słoika z ogórkami liście porzeczki. Dlaczego? Liście porzeczki zawierają garbniki, które działają utwardzająco na ogórki. Dzięki nim ogórki pozostają jędrne i chrupiące, nawet po dłuższym czasie kiszenia. Co więcej, dodają ogórkom charakterystycznego, delikatnego aromatu i smaku, który wzbogaca smak kiszonki. Liście porzeczki posiadają również naturalne właściwości antybakteryjne, które pomagają zapobiegać rozwojowi niepożądanych bakterii i pleśni w trakcie fermentacji. Wystarczy, że do każdego słoika włożysz po 2-4 umyte liście porzeczki.