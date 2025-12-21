Wlej 10 kropli do wiadra i umyj panele. Zajmie Ci to dwa razy mniej czasu, a podłogi będą lśnięce, bez smug,a w całym mieszkaniu będzie pachnieć lasem sosnowym. Mycie panele

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-12-21 5:14

Podczas świątecznego mycia podłóg można sprawić, że w całym mieszkaniu będzie przepięknie pachnieć. Wystarczy, że zapiszesz sobie ten przepis na domowy płyn do podłóg. Nie tylko skutecznie domywa on wszystkie zabrudzenia, nie zostawia zacieków, ani smug, ale także sprawia, że w pomieszczeniach unosi się aromatyczny zapach lasu sosnowego.

Mycie paneli podłogowych

i

Autor: Shutterstock
  • Odkryj domowy sposób na lśniące i pachnące panele, wykorzystując składniki, które masz pod ręką.
  • Połącz ocet i olejek sosnowy z wodą, aby uzyskać czystą podłogę bez smug i z pięknym zapachem.
  • Zastanawiasz się, jak uniknąć zacieków i cieszyć się świeżością? Sprawdź, jak prawidłowo myć panele!

Wymieszaj te 2 składniki z wodą i przetrzyj panele. Podłoga będzie czysta i pachnąca

Powiedzmy sobie szczerze, mycie podłóg to czynność, której nikt nie lubi wykonywać nadto często. Warto jednak poświecić na to chwilę i zadbać o czystość podłóg. To właśnie tam zbiera się bardzo dużo brudu i kurzu, który następnie transferuje na meble oraz na firany i zasłony. Jeżeli w domu są małe dzieci lub zwierzęta domowe to o czystość podłóg należy dbać nawet podwójnie. Podczas przedświątecznych porządków możesz połączyć dwie rzeczy w jedną. Mycie paneli, aby były czyste i bez zacieków z pięknym zapachem, który zamienić Twoje mieszkanie w sosnowy las.

Wystarczy, że do wiadra nalejesz 1 litr wody w temperaturze pokojowej i dodasz 1 szklankę białego octu oraz 15 kropli olejku sosnowego. Całość należy dokładnie wymieszać i mopem o miękkim włosiu przetrzeć podłogi. Na koniec zostaw panele do wyschnięcia. Ocet dzięki swojej kwasowej formule sprawia, że na podłogach nie powstają smugi, ani zacieki. Dodatkowo ma on działanie antybakteryjne, co sprawia, że rewelacyjnie odświeża czyszczone powierzchnie. Olejek sosnowy doda podłodze połysku i sprawi, że w całym mieszkaniu będzie unosił się przepiękny, ale jednocześnie delikatny, zapach sosnowego lasu. Jeżeli masz bardzo brudne podłogi to rekomendujemy do podanej wyżej mieszanki dodać niewielką ilość płynu do mycia podłóg lub płynu do mycia naczyń. 

Jak myć panele podłogowe, aby nie pozostawały zacieki i smugi

Przede wszystkim zadbaj o dobrej jakości mop. Niech włókna będą miękkie i trwałe. Tanie mopy mogą gubić włosie i powodować zacieki. Dodatkowo zawsze myj podłogi umytym mopem. Bardzo często smugi powstają w wyniki brudnego mopa. Do mycia podłóg stosuj wodę w temperaturze pokojowej. Za zimna woda może sprawić, że brud będzie się jedynie rozcierał. Panele myj zawsze wzdłuż desek. W ten sposób również ograniczysz ryzyko pozostawiania zacieków. Stosuj dobrej jakości detergenty.  

