Raz, dwa, trzy - podłogę dzisiaj myjesz Ty! Bez wysiłku, bez płynów do podłóg i przede wszystkim bez zacieków. Sposób na mycie paneli

Odkryj domowe sposoby na lśniące panele, które pozwolą Ci zapomnieć o smugach i zaciekach.

Poznaj trzy składniki, które sprawią, że Twoje podłogi będą czyste i błyszczące.

Chcesz wiedzieć, jak skutecznie myć i nabłyszczać panele bez wysiłku? Przeczytaj artykuł!

Raz, dwa, trzy - podłogi myjesz Ty. Te trzy składniki sprawią, że panele podłogowe zalśnią czystością

Nieestetyczne smugi i zacieki od mopa potrafią skutecznie zepsuć humor. Szorowanie podłóg nie jest czynnością ani łatwą, ani szybką. Na szczęście, istnieją domowe sposoby, które skutecznie ułatwiają tą czynność.

Zanim przejdziemy do środków czystości zacznijmy od podstaw. Panele przed użyciem należy dokładnie odkurzyć i pozbyć się w nich kurzu. Może on przyklejać się do mopa i sprawiać, że podłoga zamiast się czyścić będzie tylko brudniejsza. Eksperci zalecają, aby do mycia paneli używać miękkiego i czystego mopa. Choć brzmi to banalnie to właśnie brudny mop jest najczęstszym winowajcom braku sukcesu. Za sztywne włókna mopa mogą z kolei powodować zacieki. Woda do mycia podłóg nie powinna być za ciepła. Letnia woda jest bezpieczniejsza dla czyszczonych powierzchni. Zmoczony mop należy dokładnie odsączyć. Zbyt duża ilość wody może spowodować pojawienie się smug, a nawet zniszczyć panele.

Sekretem mycia paneli bez smug jest dobrze dobrany detergent. W sklepach możesz kupić specjalne płyny do podłóg dedykowane do różnego rodzaju powierzchni. Możesz również przygotować taki płyn samodzielnie. Wystarczy, że do wody dodasz zwykły płyn do naczyń oraz pół szklanki białego octu. Całość dobrze wymieszaj i gotowe. Dokładnie wyczyść panele i pozostaw je do wyschnięcia. Kwasowa formuła octu świetnie odkaża czyszczone powierzchnię, a także przeciwdziała powstawaniu smug. Tak myte podłogi będą lśniące i bez zacieków. Jeżeli drażni Cie intensywnym zapach octu możesz dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Wtedy w całym pomieszczeniu będzie delikatnie pachnieć.

Sposób na lśniące panele. Jak nabłyszczyć podłogę?

Trzecim składnikiem, który sprawi, że Twoje panele podłogowe będą jak nowe jest oliwa. Zadziała ona niczym naturalny impregnat i nabłyszczacz w jednym. Oliwę do paneli możesz wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zmoczenie miękkiej (najlepiej bawełnianej) ściereczki niewielką ilością oliwy i dokładne wtarcie jej w panele. Drugi sposób to wymieszanie oliwy i octu w równych proporcjach i spryskanie niewielką ilością podłogi. Warstwa impregnatu musi być cienka. Oliwa nie tylko sprawi, że panele będą błyszczały, ale stworzy na nich również warstwę ochronną. Ważne jednak, aby była to czysta oliwa bez dodatku przypraw.