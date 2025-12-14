Wystarczy 3 składniki i woda, a blaty kuchenne przestaną się kleić. Powierzchnia będzie lśniąca niczym z luksusowe sklepu meblowego. Czyszczenie blatów kuchennych

Wymieszaj ze sobą te 3 składniki i dodaj wody. Przetrzyj blaty, a już nigdy nie zrobisz tego inaczej

Bez wątpienia blaty kuchenne to jedno z najczęściej czyszczonych miejsc w całym domu. Praktycznie codziennie je myjemy oraz przecieramy. Często jednak one nadal się kleją i z czasem stają się matowe. Najczęściej do czyszczenia blatów kuchennych używać się tego, co jest pod ręką, czyli płynów do mycia naczyń. Tego rodzaju środki bywają jednak okazać się nieskuteczne, a co gorsza, mogą one przyczynić się do matowienia blatów. W takim przypadku eksperci od domowych sposobów na sprzątania polecają naturalną mieszankę. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą pół szklanki białego octu, 1 łyżkę soku z cytryny, 10 kropel lawendowego olejku eteryczne oraz dodasz wody. Weź miękką ściereczkę, namocz w przygotowanym roztworze, przetrzyj blaty i pozostaw do sucha. Unikaj czyszczenia blatów kuchennych zmywakami. Mogą one powodować niewielkie uszkodzenia powierzchni i sprzyjać powstawaniu zacieków. Dlaczego mieszanka octu, soku z cytryny i olejku elektrycznego jest taka skuteczna?

Ocet odświeża i dezynfekuje czyszczone powierzchnię. Dodatkowo jego kwasowa formuła działa podobnie jak alkohol i przeciwdziała powstawaniu zacieków. Sok z cytryny delikatnie oczyszcza i dodaje blasku. Z kolei olejek eteryczny pozostawia po sobie przyjemny zapach, a dzięki delikatnie tłustej formule sprawia, że blaty kuchenne odzyskują dawny blask.

Jak czyścić drewniane blaty kuchenne?

Najtrudniejsze w utrzymaniu są drewniane blaty kuchenne. W ich przypadku każdy kontakt z brudem może skończyć się trwałym zabrudzeniem. Nawet gorącą woda pozostawi po sobie ślad. Ocet nie jest rekomendowany do czyszczenia drewnianych blatów kuchennych ponieważ może być za bardzo żrący. Jednym ze sposobów czyszczenie drewna przetarcie zabrudzeń naftą wymieszaną z olejem jadalnym, a następnie wypolerowane jej korkiem. Eksperci polecają również posypanie plamy solą kuchenną zmieszaną z oliwą z olejem, pozostawienie na kilka godzin, a następnie delikatne przetarcie i wypolerowane blatu.