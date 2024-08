Dodaję kilka kropel do wody i przecieram szafki kuchenne. Usuwa tłuszcz i przywraca szafkom błysk. Sposób na czyszczenie blatów kuchennych z tłuszczu

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Z naszych badań wynika, że szafki kuchenne to przestrzeń, która jest w domu najczęściej sprzątania. Blatu kuchenne regularnie przecieramy i myjemy. Niestety, często okazuje się, że osadzający się tłuszcz nie chce się szybko domyć. Raz w tygodniu warto szafki kuchenne dokładnie wyczyścić. Dzięki temu powierzchnia do przygotowywania jedzenia będzie higienicznie czysta, a blaty odzyskają swój blask. Jednym z najbardziej znanych sposobów na czyszczenie szafek kuchennych jest oczywiście ocet. To prawdziwy pogromca wszelkiego rodzaju osadów oraz zaschniętego tłuszczu.

Aby umyć szafki kuchenne ocet musisz wymieszać go z wodą w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną mieszanką przetrzyj zarówno blaty kuchenne jak i fronty szafek. Ocet świetnie rozpuszcza zaschnięte plamy i usuwa bakterie oraz zarazki. Octem możesz również dezynfekować deski do krojenia. Kwas octowy to najbardziej powszechny sposób na odkażanie powierzchni. Tłuste plamy na szafkach kuchennych usunie również soda oczyszczona. Wymieszana z wodą stanowi idealny środek do czyszczenia kuchni.

Czyszczenie szafek kuchennych z połyskiem. Jak przywrócić im blask?

Do czyszczenie zmatowionych blatów kuchennych z granitu oraz marmuru przyda się wazelina. Sprawi ona, że szafki odzyskają swój blask. Do mieszanki wody z octem dodaj kilka kropel wazeliny i miękką ściereczką przetrzyj wszystkie blaty. Staraj się, aby wetrzeć wazelinę w powierzchnię. Wazelina rewelacyjnie nabłyszcza i konserwuje powierzchnie. Tworzy na nich warstwę ochronną i zapobiega osadzaniu się brudów.

