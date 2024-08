Mieszam to z płynem do naczyń i spryskuję płytki w łazience. Usuwa kamień i osady z prędkością światła. Czyść płytki niczym profesjonalistka

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jak spryskać rośliny, aby pozbyć się mszyc? Wszyscy robią to źle, przez co szkodniki ucztują w najlepsze. Jak stosować opryski na mszyce?

Gdzie wlać ocet do pralki, aby ją wyczyścić? Często robimy to źle i możemy zepsuć urządzenie. Czyszczenie pralki octem

Kilka kropel płynu do naczyń i ten proszek - świetnia mieszanka do czyszczenia płytek łazienkowych

Wbrew pozorom łazienka to miejsce, gdzie zbiera się bardzo dużo różnego rodzaju zabrudzeń. To przede wszystkim wszelkie osady i zacieki. Osadzają się one nie tylko na armaturze łazienkowej ale również na płytkach, które z czasem matowieją i przestają dobrze wyglądać. Każdy, kto coś raz próbował czyścić płytki wie, że to wcale nie jest łatwe zadanie. Klasyczne środki czystości nie rozpuszczą osadów i kamienia. W takiej sytuacji należy sięgnąć po sprawdzone, babcine sposoby.

Na pozbycie się kamienia z różnych powierzchni najlepiej działa ocet. Jego kwasowa formuła rozpuszcza tego rodzaju zabrudzenia. Najpopularniejszym sposobem czyszczenia płytek łazienkowych jest wymieszanie octu z wodą w proporcjach 1:5. Tak przygotowaną mieszanką należy przetrzeć płytki. Ocet doczyści zabrudzenia i sprawi, że kafelki będą błyszczeć. Nieco mniej popularną, ale równie skuteczną metodą jest wykorzystanie kwasku cytrynowego. Podobnie jak ocet posiada ona kwasową formułę rozpuszczającą kamień. Jest jednak delikatniejszy i może być bezpieczniejszy w użyciu na tego rodzaju powierzchniach. Do miski z wodą wsyp 3 łyżki kwasku cytrynowego i dodaj odrobinę płynu do naczyń. Całość dobrze wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj mieszanką płytki łazienkowe i odczekaj chwilę. Po tym czasie przetrzyj je mokrą ściereczką. Zacieki i osady z wody powinny się rozpuścić.

QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię. Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Czy podczas sprzątania można łączyć ze sobą ocet i sodą oczyszczoną? Tak, to przecież najlepsze połączenie Nie, traci się wtedy właściwości zarówno sody, jak i octu Dalej