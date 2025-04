i Autor: materiały prasowe Harry Potter™: The Exhibition

To warto wiedzieć!

Najlepsza wystawa o Harrym Potterze już w Polsce. Tam trzeba być

Alvernia Planet, 11 kwietnia 2025 – Harry Potter™: The Exhibition jest już oficjalnie otwarta w Alvernia Planet pod Krakowem. Zarówno czarodzieje, wiedźmy, jak i mugole mogą wreszcie odwiedzić magiczną wystawę, która oczarowała miliony ludzi na całym świecie. Harry Potter™: The Exhibition będzie otwarta od 11 kwietnia 2025 do 17 sierpnia 2025 przez siedem dni w tygodniu dla odwiedzających w każdym wieku. Bilety są dostępne na stronie eventim.pl.

Najnowsze z działu Sposób na spaleniznę Przygotuj domową mieszankę, a będziesz mieć piekarnik czysty jak z reklamy. Usuwa przywarty tłuszcz i spaleniznę. Piekarnik w ten sposób czyści się sam Strefa słodkości Czekolada w stylu dubajskim hitem internetu. Czy podbija też delivery? Kwietne krzewy Zbieram w ogrodzie i jeszcze przed Wielkanocą podlewam tym hortensje. Domowa odżywka wzmacnia korzenie oraz stymuluje kolor kwiatów. Nawożenie hortensji w kwietniu Domowe owoce Wzmacniający nawóz do sadzonek truskawek, który wzmocni łodygi. Krzaczki latem będą uginały się od smacznych owoców. Nawożenie truskawek Strefa dobrego smaku Nowy wymier lekkości - nowy wymiar smaku Pozwalając odwiedzającym zajrzeć za kulisy filmowej produkcji, wystawa zachwyca ekscytującymi opowieściami i innowacyjną, interaktywną technologią, za pomocą której możemy sami przeżyć ulubione sceny z filmów z serii Harry Potter oraz Fantastyczne zwierzęta, jak również z wyróżnionego nagrodą Tony® broadwayowskiego przedstawienia Harry Potter i przeklęte dziecko. Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment, Imagine i Eventim Live z dumą przedstawiają wystawę, na której odwiedzający mogą podziwiać wspaniale opracowane lokalizacje z wielu niezapomnianych filmowych momentów, uwielbianych przez fanów i widownię już od ponad dwóch dekad. Umożliwiają one przyjrzenie się z bliska oryginalnym kostiumom i autentycznym rekwizytom z filmów, które spotkamy w naszej podróży przez innowacyjne, zachwycające, magiczne scenerie, wykorzystujące immersyjną technologię i design na najwyższym poziomie. - Każdy polski fan znajdzie u nas coś dla siebie – mówi Tom Zaller, prezes i CEO Imagine. - Początkowe reakcje były niesamowite. Włożyliśmy w tę wystawę serce i duszę. Jestem zaszczycony i dumny, że możemy dzielić się magią z milionami gości. Wystawa zlokalizowana jest w Alvernia Planet, futurystycznym kompleksie połączonych ze sobą kopuł, znajdującym się między Krakowem a Katowicami. To miejsce zostało wybrane przede wszystkim ze względu na wielkie możliwości adaptacji przestrzeni w Alvernia Planet pod wystawę, ale także ze względu na dogodny dojazd praktycznie z każdej części Polski. Alvernia Planet położona jest niedaleko autostrady A4, jednej z najważniejszych dróg komunikacyjnych w Polsce. Harry Potter™: The Exhibition zabiera odwiedzających z wszystkich grup wiekowych w jedyną w swoim rodzaju podróż przez rozszerzony świat Harry’ego Pottera, celebrując jedne z najbardziej ikonicznych momentów z uwielbianych filmów z serii Harry Potter oraz Fantastyczne zwierzęta. Na wejściu każdy gość otrzymuje specjalną opaskę, umożliwiającą spersonalizowane doświadczenie. Od przydzielenia do jednego z domów Hogwartu (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw lub Slytherin) po wybór swojej różdżki i Patronusa, odwiedzający mogą przeżyć swoje własne magiczne przygody, jednocześnie zbierając punkty dla swojego domu za każdą interakcję. Na wystawie goście mają okazję zwiedzić między innymi salę z ruchomymi portretami, Wielką Salę Hogwartu z unoszącymi się w powietrzu świecami, a także szkolne klasy, pełne autentycznych rekwizytów i kostiumów. Idealnymi miejscami do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć są Chatka Hagrida i ogromny fotel, a także komórka pod schodami, w której Harry spędził dzieciństwo. Dodatkowo wystawa obejmuje również dioramy z cyklu Fantastycznych zwierząt i kostiumy z wyróżnionej nagrodą Tony® Broadwayowskiej produkcji Harry Potter i przeklęte dziecko, dzięki czemu Harry Potter™: The Exhibition jest najbardziej wszechstronną i obszerną wystawą objazdową z uniwersum Harry’ego Pottera, idealną zarówno dla długole Informacje o biletach Ceny biletów (od poniedziałku do czwartku / piątek, sobota, niedziela i święto) Normalny 139 zł / 159 zł

Ulgowy 119 zł / 139 zł

Rodzinny 119 zł / 139 zł

Grupowy 114 zł / 124 zł

Szkolny 114 zł / 114 zł i Autor: materiały prasowe Harry Potter™: The Exhibition i Autor: materiały prasowe Harry Potter™: The Exhibition i Autor: materiały prasowe Harry Potter™: The Exhibition