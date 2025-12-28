Dodaj 10 kropli i nałóż na plamy na obrusie. Wyssie nawet tę po barszczyku. Domowy sposób na plamy na obrusie

Plamy po czerwonym barszczu to świąteczny koszmar, ale nie musisz się martwić o zniszczony obrus.

Istnieją proste i skuteczne domowe sposoby, które poradzą sobie nawet z zaschniętymi zabrudzeniami.

Odkryj trik z sodą oczyszczoną i 10 kroplami wody, który uratuje Twój świąteczny stół!

Dodaj 10 kropli i nałóż na plamy na obrusie. Wyssie nawet tę po barszczyku

Chyba nikt nie wyobraża sobie Wigilijnej kolacji bez barszczy czerwonego z uszkami. I choć jest przepyszny, to potrafi również nieźle pobrudzić nasze ubrania i obrus świąteczny. Niestety niewiele trzeba, aby na ulubionej bluzce, czy jasnym obrusie pojawiły się plamy po barszczu czerwonego. Kiedy to zobaczymy to wiele z nas ma w oczach przerażenie i zastanawia się, jak i czy w ogóle da się usunąć plamy z barszczu czerwonego z naszego ulubionego obrusu? Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym pozbędziesz się śladów po wigilijnej kolacji. Jak usunąć plamę z barszczu czerwonego? O ile w sytuacji, gdy zareagujemy od razu, to pozbycie się tego zabrudzenia będzie proste. Wystarczy posypać je solą i po kilku minutach uprać obrus w pralce. A co zrobić, kiedy plama po barszczu zaschnie? Tu również warto wykorzystać domowy sposób. Przygotuj pastę z sody oczyszczonej. Zmieszaj sodę oczyszczoną z 10 kroplami wody, aby uzyskać gęstą pastę. Nałóż powstałą pastę na plamę z barszczu i pozostaw na około 30 minut. Po tym czasie spłucz i upierz go w pralce na standardowym programie, a po zabrudzeniach z barszczu nie będzie śladu.

Domowe sposoby na plamy po barszczu na obrusie

Usunięcie plam z barszczu czerwonego z obrusu nie należy do najprostszych zadań. Oprócz wyżej opisanych sposobów warto wypróbować innych znanych metod, które pomagają w wywabianiu trudnych plam. Można wypróbować także mydła galasowego, które jest dostępne w wielu sklepach. Zapierz nim zabrudzone miejsca i wrzuć do prania w pralce. Natomiast jeśli plama z barszczu jest stara, pomocny może okazać się alkohol. Natrzyj zabrudzone miejsce alkoholem, potem wylej na nie maślankę i pozostaw na kilka godzin. Następnie usuń maślankę i upierz.