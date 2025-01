Turecki handlarz ubraniami pokazał, jak szybko doprać plamy. Wlej i wymieszaj. Odplamiacz usunie wszystkie plamy bez pralki. Nawet te po tłustych sosach i herbacie. Jak się pozbyć plam z ubrań?

Gdzie umieścić tabletki do zmywarki? Przez internet większość ludzi robi to źle. Przez ten błąd naczynia są brudne, a ty tracisz pieniądze

Jak usunąć plamy z ubrań? Bez namaczania i bez pralki

Często wystarczy przysłowiowa chwila, aby się ubrudzić i by na ulubionej koszuli lub bluzce pojawiła się tłusta plama. W takich przypadkach najczęściej trzeba szybko zaprać plamę. Niektóre zabrudzenia szybko schodzą i wystarczy ciepła woda, aby je doprać. Są jednak takie plamy, które są widoczne nawet po długim zapieraniu. Zabrudzenia z kawy, herbaty czy po tłustych sosach nie dopierają się łatwo. Jedynym sposobem na ich pozbycie się jej upranie w pralce. Każdy jednak wie, że częste pranie w pralce niszczy materiały. Niektórych tkanin w ogóle nie powinno się w prać w pralce. Jeżeli chcesz szybko doprać zabrudzenia to warto poznać sposób na domowy odplamiacz. Sprawdzi się w on zarówno w sytuacjach awaryjnych, jak i pomoże w zapieraniu plam przed włożeniem ubrań do pralki. Sposób ten zdradził turecki sprzedawca, a jego zdaniem nie ma nic lepszego. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą niewielka ilość ciepłej wody, kilku kropel płynu do naczyń i 1 łyżeczki sody oczyszczoną. Taką mieszanką nałóż na plamę i odczekaj 10 minut. Po tym czasie przemyj wodą i gotowe. Soda oczyszczona świetnie usuwa tłuste i uciążliwe zabrudzenia, a przy tym jest bezpieczna dla tkanin.

Wylej to na plamę i odczekaj. Sposób na szybkie pozbycie się plam

Innym polecanym sposobem na plamy jest ocet. Należy wymieszać go z wodą w równych proporcjach i nałożyć na plamę. Po odczekaniu kilku minut trzeba zmyć wszystko pod bieżąca wodą. Biały ocet świetnie poradzi sobie z różnego rodzaju plamami. Warto jednak wiedzieć, że ocet nie nadaje się do niektórych tkanin. Bardzo delikatne i barwione materiały mogą się zniszczyć prane w occie. W takim przypadku o wiele bezpiecznych rozwiązaniem jest soda oczyszczona.