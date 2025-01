Zawiń skurczony sweter w folię i wrzuć do zamrażalnika. Wełna szybko odzyska swoje dawne rozmiary. Sposób na skurczony sweter wełniany

Wlej do słoiczka i postaw w salonie, a cudny zapach rozpyli się po całym domu. Będzie otulać zmysły świeżością przez długie tygodnie. Zapach do domu

Zawiń skurczony sweter w folię i wrzuć do zamrażalnika. Odzyska swoje rozmiary

Pranie wełnianego swetra to wbrew pozorom nie jest proste zadanie. Naturalne włókna wymagają specjalnego traktowania i dbałości, gdyż łatwo ulegają zniszczeniu. Niektóre swetry wełniane można prać w pralce na programie do tego przeznaczonym. Oczywiście zanim wrzucisz swój ulubiony sweterek do bębna sprawdź instrukcję zamieszczoną przez producenta na metce, ponieważ nie wszystkie włókna nadają się do prania w pralce. Pod wpływem temperatury czy wyższych obrotów mogą się zniekształcić, a nawet skurczyć. Widząc nasz skurczony sweter po praniu, zastanawiamy się, co zrobić, aby go uratować. Wówczas warto wypróbować viralowy sposób na skurczony sweter wełniany, który pomoże przywrócić ubraniu jego dawne wymiary. "Ostatnio przez przypadek wrzuciłam jeden z moich ulubionych wełnianych sweterków do prania na 40 stopni z wirowaniem. Jakoś się zawieruszył między innymi rzeczami i niestety sweterek się skurczył" - pisze na Instagarmie użytkowniczka @organizacjaprzestrzeni. Kobieta szybko znalazła skuteczny sposób na skurczony sweter. Pomocna okazała się folia aluminiowa i zamrażalnik.

Sposób na skurczony sweter wełniany. Co zrobić, aby go uratować?

Kiedy sweter wełniany się skurczy, większość osób szuka w sieci rozwiązania, które pomoże swetrowi przywrócić jego dawne rozmiary. W takiej sytuacji warto zastosować prosty sposób z zamrażalnikiem. Zwilż delikatnie sweter, zawiń go w folię aluminiową i włóż do zamrażalnika na dobę. Po wyjęciu delikatnie rozciągnij sweter, nadając mu pożądany kształt i pozostaw do wyschnięcia "na płasko". Niskie temperatury pomagają dodatkowo zmiękczyć włókna, dzięki czemu sweterek będzie puszysty.

Pranie wełnianego swetra sprawi, że będzie miękki i puszysty

Pranie wełnianego swetra w zwykłym proszku może sprawić, że będzie on szorstki i starci swoją puszystość. Dlatego tak ważne jest wybranie odpowiedniego płynu, który oprócz wyprania włókien będzie je pielęgnować. Okazuje się, że wcale nie musisz kupować specjalnego płynu do prania wełnianego swetra, aby był miękki jak kiedyś. Spokojnie zamiast tego możesz użyć swojego szamponu do włosów. Namocz sweter w wodzie z dodatkiem szamponu i delikatnie go ugniataj. Pamiętaj, aby nie stosować płynów zmiękczających, które mogą sklejać włókna. Po upraniu nie wyżymaj, ani nie wiruj swojego swetra. Nadmiar wody możesz delikatnie odcisnąć rolując ubranie w ręcznik.