W Kijowie ogłoszono dzień żałoby po jednym z najtragiczniejszych rosyjskich ataków od miesięcy.

W wyniku ataku dronów i rakiet zginęło 31 osób, w tym 5 dzieci, a 159 zostało rannych. Najwięcej ofiar było w dzielnicy Swiatoszyńska, gdzie zniszczony został blok mieszkalny.

Prezydent Zełenski zaapelował do społeczności międzynarodowej o zwiększenie presji na Rosję i dalsze wsparcie dla Ukrainy, informując o zniszczeniu ponad 100 budynków w Kijowie.

Tragiczny bilans ataku na Kijów. 31 ofiar śmiertelnych

Po potwornym ataku rakietowym, dzień 1 sierpnia w Kijowie ogłoszono dniem żałoby. Rosyjskie drony i rakiety spadły na stolicę Ukrainy, zabijając 31 osób, w tym pięcioro niewinnych dzieci. Najmłodsza ofiara miała zaledwie dwa latka. 159 osób zostało rannych, a ich krzyki rozpaczy wciąż rozdzierają serca mieszkańców.

Największy dramat rozegrał się w dzielnicy Swiatoszyńska, gdzie rosyjska rakieta dosłownie zmiotła z powierzchni ziemi blok mieszkalny. Klatka schodowa zamieniła się w stertę gruzu, a ratownicy przez wiele godzin, z narażeniem życia, próbowali dotrzeć do ocalałych. To właśnie tam zginęła większość ofiar – mieszkańcy, którzy we własnych domach szukali jedynie schronienia.

Na znak żałoby flagi państwowe zostały opuszczone do połowy masztu, a mieszkańcy w milczeniu oddają hołd ofiarom. Do żałoby przyłączyła się również ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, publikując poruszające oświadczenie: „Nasze myśli są z rodzinami ofiar”.

Apel Zełenskiego. Prezydent Ukrainy nie kryje emocji

Wołodymyr Zełenski nie kryje wściekłości i rozpaczy. Poinformował, że w wyniku ataku zniszczonych zostało ponad 100 budynków w całym mieście. Podkreślił, że skala i okrucieństwo tego ataku to dowód na to, że świat musi wywrzeć jeszcze większą presję na Rosję. „Podstępny atak Rosji pokazuje, że konieczna jest dodatkowa presja i nowe sankcje” – grzmiał prezydent Ukrainy.

W swoim przemówieniu Zełenski zaapelował do Zachodu o jedność i dalsze wsparcie. Ujawnił, że tylko w lipcu Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy ponad 5100 kierowanych bomb lotniczych, blisko 260 rakiet i ponad 3800 dronów Shahed. Wśród nich było aż 128 rakiet balistycznych. „Można to powstrzymać tylko wspólnymi siłami: Ameryki, Europy i innych globalnych podmiotów. Każdy dzień ma znaczenie. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają Ukrainie” – napisał prezydent na Telegramie.

