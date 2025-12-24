Magdalena Waligórska przed świętami randkuje w Paryżu. Tylko pozazdrościć. Mamy zdjęcia

Magdalena Waligórska (44 l.), czyli słynna Wioletka z "Rancza", wkrótce wróci do Wilkowyj. Ale za nim to, wybrała się z mężem na romantyczną, świąteczną wycieczkę do Francji

Magdalena Waligórska i Mateusz Lisiecki tuż przed świętami postanowili wybrać się do stolicy Francji. - Paryż w grudniu. Tego jeszcze nie graliśmy. Jest uroczo i raczej ciepło, choć mgliście. Spacerujemy, jemy, trochę zwiedzamy i cieszymy się czasem we dwoje - relacjonowała w sieci aktorka.

Niezawodne gołąbki z grzybami Magdy Waligórskiej. Zjedzą nawet dzieci

Teraz są już w domu, a Magda jest już pochłonięta przygotowaniami do świąt. Przyrządzi przede wszystkim ulubione danie swojej rodziny - gołąbki z grzybami. Zajadają się nimi nawet jej dzieci - Piotruś (8 l.) i Natalia (6 l.), które bywają niejadkami.

Przepis jest prosty: gotujesz grzyby, zostawiasz wodę, w których gotowałaś grzyby. Grzyby siekasz, doprawiasz solą i pieprzem, podsmażasz na maśle, mieszasz z ugotowanym ryżem, zawijasz w podgotowaną kapustę taką do gołąbków czyli bardziej płaską. Gołąbki muszą być malutkie - bliżej im do greckich dalmadakia niż naszych tradycyjnych. Układasz w brytfance gołąbki ciasno i dokładasz kapusty na boki i odrobinę tłuszczu, żeby kapusta się nie spaliła. I do piekarnika na godzinkę. Do tego sos: podgrzybki posiekane smażysz na maśle z odrobiną czosnku i cebuli, dodajesz śmietankę 30%. Wodę z gotowania używam do barszczu grzybowego

- wyjawia w rozmowie z "Super Expressem" aktorka.

U mnie wszyscy zajadają się tymi gołąbkami, to danie mojej babci Natalii. Dzieci to jedzą, co nie jest częste w przypadku potraw wigilijnych. Mój mąż także bardzo je lubi, choć na początku robił wielkie oczy, co my w moim domu rodzinnym serwujemy na Wigilię. Największy szok przeżył w związku z barszczem grzybowym, zamiast czerwonego, a teraz jest jego największym fanem i często prosi mnie, bym ugotowała go nawet poza okresem świąt

- śmieje się Magda.

