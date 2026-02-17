Tłum gwiazd na wiosennej ramówce TVN! Kto zachwycił?

Chociaż za oknami zima, to stacje telewizyjne już szykują się do wiosny. Niecałe dwa tygodnie temu swoją nową ramówkę zaprezentowała telewizja Polsat. Na imprezie pojawił się tłum gwiazdy i dziennikarzy. We wtorkowy wieczór sławy równie tłumnie pojawiły się podczas ramówki konkurencji słonecznej stacji.

Ramówka TVN-u to jedna z najbardziej wyczekiwanych imprez w polskim show-biznesie. Za każdym razem przyciąga morze gwiazd. To nie tylko okazja, by zapoznać się z nowościami stacji, ale również wydarzenie towarzyskie i szansa, by zaprezentować się od jak najlepszej strony. Nic więc dziwnego, że gwiazdy przed wejściem na niebieski dywan spędzają długie godziny w przymierzalni.

Zobacz również: Gwiazdy nie zawiodły! Tak się wystroiły na imprezę ramówkową Polsatu. To one przyciągały wszystkie spojrzenia

Czerń kolorem wieczoru! Posągowa Wieniawa, Opozda jak grecka bogini

Na imprezie TVN-u pojawiły się największe gwiazdy stacji. A każda z nich postarała się, by wyglądać dziś zjawiskowo! Jako jedna z pierwszych na niebieskim dywanie zaprezentowała się Paulina Krupińska-Karpiel. Prezenterka "Dzień Dobry TVN" wiosną zadebiutuje jako prowadząca "Mam Talent!". Piękna modelka na dzisiejszą imprezę wybrała czarną kreację.

Czerń jest zdecydowanie kolorem wieczoru. Stylizacje w tym kolorze wybrały również Julia Wieniawa, która od dawna udowadnia, że jest jedną z najlepiej ubranych artystek w Polsce, Zofia Zborowska-Wrona, Julia Chatys czy Joanna Opozda. Ta ostatnia postawiła na suknię do samej ziemi, która otulała jej idealna sylwetkę. Wyglądała niczym grecka bogini!

Zobacz również: Leśny domek Julii Wieniawy ocieka luksusem! Niedawno się wprowadziła, a już planuje remont

66

QUIZ. Klan, Na Wspólnej, Kiepscy. Dopasuj serial do stacji. TVP, TVN, Polsat Pytanie 1 z 20 Serial "Klan" emitowany jest w: TVP TVN Polsacie Następne pytanie